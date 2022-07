Todd Graves, imprenditore americano, ha deciso di regalare un biglietto della lotteria ad ognuno dei suoi 50mila dipendenti. La promessa è quella di dividere il bottino con i colleghi in caso di vincita.

Imprenditore regala un biglietto della lotteria per 50mila dipendenti

Todd Graves, fondatore della catena di fast-food Raising Cane’s, aveva un piccolo budget da parte per premiare i suoi dipendenti. Invece di dividere la somma, ha deciso di comprare ad ognuno di loro un biglietto della lotteria, donando il sogno di vincere il jackpot da oltre 800 milioni di dollari, con la promessa di dividere tra tutti il bottino in caso di vincita. Lunedì scorso l’imprenditore ha mandato gli amministratori della società a comprare un biglietto della lotteria Mega Millions per ognuno dei 50.000 dipendenti della catena di fast-food.

Ha speso in tutto 100.000 dollari, con la speranza che possano moltiplicarsi e diventare 800 milioni di dollari da dividere tra tutti i dipendenti.

Se nessuno vincerà, continueranno a comprare biglietti

Se uno dei 50.000 biglietti sarà quello vincitore, AJ Kumaran, Ceo del gruppo, ha spiegato che il premio sarà diviso tra tutti i dipendenti. “L’acquisto di 50.000 biglietti della lotteria è più difficile di quanto si pensi!” ha scritto Graves su Twitter.

“I tempi sono duri. Le cose non sono esattamente facili in questi giorni, quindi quando abbiamo visto che c’era la possibilità non solo di divertirsi ma forse vincere un po’ di soldi in più per la nostra gente, abbiamo deciso di farlo” ha aggiunto l’amministratore delegato. Se non dovesse esserci un vincitore, la catena giocherà di nuovo. “Se non c’è un vincitore, compreremo biglietti finché non ci sarà un vincitore” ha aggiunto Kumaran.