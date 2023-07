Ilary Blasi è volata in Brasile, a Rio De Janeiro, per trascorrere una bellissima vacanza, con un look davvero di grande stile, con tanto di cerchietto da principessa e sandali griffati.

Ilary Blasi, terminati tutti gli impegni di lavoro, è pronta per godersi la sua estate, in vista dei prossimi progetti. Sono in via di definizione i nuovi palinsesti e presto si saprà cosa prevede il prossimo anno per la conduttrice. Per il momento si sta concedendo una meravigliosa vacanza in Brasile, mentre l’ex marito Francesco Totti è volato in California con Noemi Bocchi e i due figli maggiori. Ilary Blasi si sta godendo il Brasile e questa vacanza rilassante e ricca di stile. La conduttrice ama viaggiare e ha visitato tantissime mete. Ora può condividere la passione per i viaggi con il nuovo compagno Bastian Muller. I due sono stati a Parigi per una romantica fuga d’amore e poi in Germania per conoscere la famiglia di lui e i luoghi in cui è cresciuto. Hanno fatto anche una vacanza a Marrakech, in un hotel da sogno, dopo essere stati in Marocco per il compleanno di Ilary. Insomma, ogni viaggio è un’occasione per vivere una nuova esperienza e sfoggiare dei look davvero pazzeschi. Perché si sa che Ilary Blasi rimane sempre una regina di stile. Nelle storie di Instagram, ha mostrato un cerchietto da vera principessa, abbinato ad un paio di sandali Bottega Veneta davvero bellissimi, al costo di 1250 euro.

La vacanza in Brasile di Ilary Blasi sta procedendo a gonfie vele, anche se la compagnia al momento è ancora top secret. Non si sa se sia in compagnia del nuovo compagno Bastian Muller, con cui condivide la grande passione per i viaggi. Nelle immagini che ha condiviso sui social network ha mostrato solo foto di se stessa. Negli scatti indossa un look total pink, un completino in lurex particolarmente aderente, con maglia a maniche lunghe e leggings. La conduttrice ha abbinato l’outfit ad una paio di sandali Bottega Veneta con motivo intrecciato, tacco alto sottile e punta quadrata. Si tratta di un modello iconico del brand, che costa 1250 euro. Per completare il look, Ilary ha deciso di aggiungere un dettaglio sparkling davvero apprezzato, un cerchietto argentato scintillante da vera principessa. Un accessorio che conferma la sua grande passione per paillettes, cristalli e glitter. Ilary Blasi non ha solo una grande passione per i viaggi, ma ha anche una passione incredibile per la moda e lo dimostra in ogni occasione, sfoggiando sempre degli outfit perfetti e seguendo le tendenze del momento. Anche in Brasile ha voluto portare tutto il suo stile, davvero inconfondibile e molto amato dalle sue follower.