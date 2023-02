Ilary Blasi ha raggiunto il fidanzato bastian muller a Monaco dove, secondo indiscrezioni, lui le potrebbe star per presentare la sua famiglia.

Ilary Blasi a Monaco: i dettagli

Ilary Blasi sembra fare sul serio con il suo nuovo fidanzato, Bastian Muller: nelle ultime ore la conduttrice si è mostrata mentre era a Monaco, città in cui l’imprenditore vive e dove, sembra, lui potrebbe averle già presentato i suoi familiari.

La storia tra i due va avanti solo da alcuni mesi ma, secondo indiscrezioni, i due sarebbero più innamorati che mai e la conduttrice avrebbe deciso di presentarlo già ai suoi amici più intimi (con cui hanno trascorso una vacanza in montagna) e ai figli.

Ilary continua a mantenere il massimo riserbo sulla sua storia d’amore, la prima ufficiale dopo la sua separazione dal marito Francesco Totti.

Totti e Noemi a Venezia

L’ex calciatore intanto continua a mostrarsi insieme a Noemi Bocchi con cui, alcuni mesi fa, è andato a convivere. La coppia nei giorni scorsi è volata a Venezia per trascorrere un San Valentino all’insegna dell’amore e della spensieratezza. Al momento non è dato sapere quali siano i rapporti tra l’ex Capitano della Roma e la sua ex moglie che, secondo i rumor in circolazione, non si sarebbero lasciati in maniera pacifica.

In tanti non vedono l’ora di rivedere Ilary al timone dell’Isola dei Famosi e si chiedono se la conduttice romperà finalmente il silenzio attorno alla sua separazione dal padre dei suoi figli.