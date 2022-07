La crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti era già in corso durante l’ultima edizione de L’Isola dei Famosi? Vladimir Luxuria ha svelato un retroscena e ha spiegato come si comportava la conduttrice.

Ilary Blasi in crisi con Totti già durante l’Isola? Retroscena di Luxuria

Dopo l’annuncio della rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti, sono iniziate a trapelare diverse indiscrezioni, tra presunti tradimenti, ricostruzioni dell’addio e molti altri dettagli, inventati o no. Quello che è certo è che la crisi andava avanti da tempo, anche perché chiudere un matrimonio ventennale non è una decisione semplice che si prende in pochi giorni. Per questo è evidente che mentre Ilary Blasi conduceva L’Isola dei Famosi, in casa la crisi era già in atto.

Vladimir Luxuria ha deciso di raccontare un retroscena sul comportamento della conduttrice. Durante un’intervista per “Torino Cronaca Oggi“, ha risposto ad una domanda che riguarda la separazione Blasi-Totti. Quando le è stato chiesto se sapeva già qualcosa, ha risposto “ho sempre voluto rispettare la loro privacy“. Nell’ambiente televisivo, probabilmente, la notizia era già trapelata.

Vladimir Luxuria su Blasi e Totti: “Sono persone mature e intelligenti”

“Sono due persone mature e intelligenti” ha dichiarato Vladimir Luxuria, aggiungendo che Ilary, nonostante i problemi familiari, ha sempre mantenuto un atteggiamento impeccabile sul lavoro, sia davanti alle telecamere sia dietro le quinte.

“Ilary non fa mai pesare sugli altri i suoi problemi, tende sempre a essere allegra e vivace. Lei è una tosta, sicuramente sa come affrontare questa situazione” ha dichiarato Luxuria, che ha sempre dimostrato di avere una grande stima nei confronti della conduttrice.