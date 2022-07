Chiara Ferragni e Ilary Blasi hanno conquistato i fan dei social sfoggiando un costume low cost e che metteva in risalto le loro curve da capogiro.

Chiara Ferragni e Ilary Blasi: il bikini

Quest’anno Chiara Ferragni e Ilary Blasi hanno optato per lo stesso bikini: si tratta di un modello Calzedonia caratterizzato da reggiseno a triangolo e brasiliana regolabile (entrambi ricoperti di strass argentati).

Il costo del reggiseno è di 59 euro, mentre verrebbe 40 la parte di sotto (per un costo complessivo di 89 euro). Le due hanno fatto il pieno di like sfoggiando il bikini sui social durante le loro prime giornate in spiaggia.

Certo le due vip stanno trascorrendo vacanze molto diverse: Chiara Ferragni fa la spola tra la città e le mete vacanziere dove il più delle volte è assieme ai figli e al marito Fedez. Ilary Blasi invece sta trascorrendo la sua prima vacanza da single dopo aver annunciato il suo addio al marito Francesco Totti dopo 20 anni d’amore.

In tanti sono curiosi di saperne di più sull’estate delle due vip che, sui social, non perdono occasione per aggiornare i loro fan.

Ilary sta trascorrendo le sue vacanze a Sabaudia, dove si è mostrata per la prima volta in spiaggia dopo l’annuncio di separazione da Francesco Totti.