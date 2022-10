In attesa della prima udienza in tribunale sulla separazione, continuano le trattative tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Quest’ultima, in particolare, ha avanza richieste specifiche all’ormai ex marito.

Separazione Totti e Ilary: cosa succede dopo il caso Rolex

Giovedì 14 ottobre si terrà la prima udienza in tribunale sul divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti.

Nell’attesa, continuano a susseguirsi indiscrezioni. In particolare, le ultime novità sembrano riguardare le richieste avanzate dalla showgirl ai danni dell’ex Capitano.

Si è già parlato del caso dei Rolex e delle borse. Ma adesso, Il Corriere della Sera ha svelato un dettagliato elenco di cose che la Blasi pare pretenda le vengano restituite. La conduttrice, infatti, vuole rientrare in possesso del contenuto dell’immensa cabina armadio della villa all’Euro che include circa un centinaio di paia di scarpe, cinture, gioielli, portafogli.

Avrebbe, inoltre, sottinteso che Totti avrebbe fatto incetta di beni dopo aver scoperto il presunto furto dei Rolex.

La showgirl rivuole la Smart e i gioielli

Non solo. La conduttrice de L’Isola dei Famosi chiede anche la Smart. Nonostante tutte le auto del parco macchine di famiglie siano intestate a Totti, Ilary Blasi ha sottolineato di essere sempre stata quella che ha usato la vettura più spesso e ha anche rivendicato il diritto di restare a vivere nella villa dell’Eur in cui la coppia a sempre vissuto insieme ai figli.

Sulla villa, la showgirl dovrebbe avere gioco facile soprattutto in considerazione del fatto che l’ex Capitano avrebbe comprato casa a Roma Nord per stare più vicino a Noemi Bocchi.