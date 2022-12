Chi segue Laura Pausini sui social sa che non è comune vederla parlare della sua vita privata, men che meno pubblicare scatti della famiglia. Ecco perché la foto pubblicata cinque giorni fa sul suo account Instagram ci ha un po’ sorpresi tutti, ma allo stesso tempo non ha fatto che renderci felici di assistere ad un momento così intimo per la cantante emiliana: l’addobbo dell’albero di Natale insieme alla figlia Paola, avuta con il produttore e chitarrista Paolo Carta al quale è sentimentalmente legata dal 2005.

Nella foto indossa uno stupendo abito nero e rosso per cui molte utenti hanno perso la testa. Per tutte le curiose, ecco dove trovarlo e il prezzo da pagare per averlo.

Laura Pausini addobba l’albero con un vestito meraviglioso

Se il feed della cantante quarantottenne, attualmente impegnata nel progetto televisivo di La Voz in Spagna e reduce dai Grammy latini, è prettamente composto da foto legate alla sua vita professionale, una delle ultime foto stona (in modo positivo, s’intende) con la riservatezza che si intravede nella maggior parte dei suoi scatti, per rivelarci un momento intimo passato accanto alla figlia Paola durante l’addobbo del maestoso abito di Natale.

Ma maestoso non è solo l’albero, l’abito della cantante ha fatto incantare molte fan che nei commenti sono corse a chiedere alla popstar italiana più famosa dove lo avesse preso e quale fosse il costo.

Chi ha disegnato l’abito?

Il vestito è stato realizzato da Philosophy by Lorenzo Serafini ed è composto da tulle con pois rossi disposti in modo da creare un effetto scozzese e quindi molto natalizio e festivo. Le maniche e la parte centrale del vestito longuette sono adornate da arricciature; la gonna è, invece, svasata, il che mette in risalto il punto vita sottile della cantante.

L’abito, anche se elegante e alquanto sofisticato, ha un nonsoché di rock dato dalla sottoveste nera in pizzo, in perfetta conformità con il mood ribelle della cantante.

Quanto costa l’abito e dove trovarlo

Quello che però molti si stanno chiedendo è se l’abito si può acquistare e qual è il prezzo sul cartellino. La buona notizia è che sì, l’abito è vendibile nello store ufficiale del marchio e ha un prezzo di 960 euro. Anche se, forse, non alla portata di tutti, un abito del genere può risultare versatilissimo nella stagione invernale, specialmente al ridosso delle feste natalizie. Ad esempio, per una cena importante con i parenti il giorno di Natale o la festa di Capodanno più casual con gli amici. L’abito rappresenta l’ensemble perfetto per chi vuole essere elegante ma non vuole abbandonare la propria vena ribelle ed è per questo spendibile anche oltre le feste. D’altra parte, trovare un abito che sia seducente ma serio e invernale è difficilissimo, e questo design è davvero un buon compromesso. Per chi preferisce le gonne (o un prezzo leggermente più accessibile), della stessa linea, che riprende lo stesso motivo, esiste anche la gonna che la figlia indossa nella medesima foto. In questo caso il prezzo è di 155 euro.