Laura Pausini torna ad incantare il pubblico e far brillare il palco, indossando tre meravigliosi abiti della stilista italiana, Alberta Ferretti. Scopriamo i look di Laura Pausini per la seconda semifinale!

Eurovision 2022: i look di Laura Pausini per la seconda semifinale

Dopo aver indossato, nella prima semifinale, i tre abiti monocolore della Maison Valentino, firmati da Pierpaolo Piccioli, per la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2022, Laura ha deciso di indossare tre creazioni firmate Alberta Ferretti. I tre abiti ,disegnati per lei dalla stilista italiana e curati nel dettaglio dal suo stylist Nicolò Cerioni, sono di tre colori differenti: rosso, bianco e nero.

Primo look di Laura Pausini

Il primo abito della serata, con cui Laura accoglie il proprio pubblico all’interno del PalaOlimpico, è color rosso in mikado drappeggiato sopra una ampia gonna in tulle plissettata.

Una cintura sottile con fibbia di Swarovski definisce la silhouette. Il look è impreziosito da una collana di cristalli Swarovski. Inoltre, la cantante ha deciso per questa seconda serata di abbandonare il liscio e di prediligere per i proprio capelli un effetto bagnato. Per quanto riguarda il make-up è deciso con rossetto rosso in pendant con l’abito e uno smokey eyes.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alberta Ferretti (@albertaferretti)

Secondo look

Il secondo abito della serata è un total white. Laura Pausini indossa un mantello ricamato in cristallo sempre Alberta Ferretti con dettaglio orlo a frangia sopra un corsetto bianco e pantaloni palazzo anche loro bianchi. Anche in questo caso si è scelto sempre un make-up deciso con rossetto rosso e un smokey eyes marcato e capelli vaporosi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alberta Ferretti (@albertaferretti)

Terzo Look di Laura Pausini

Il terzo abito della serata è un abito a sirena in raso nero dettagliato con preziosi ricami e maxi maniche in taffettà plissettata. Anche in questo caso si è scelto sempre un make-up deciso con rossetto rosso e un smokey eyes marcato e capelli vaporosi con effetto bagnato.