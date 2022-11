Personalità originale, trasgressiva, spesso decisamente esplicita, ma è proprio per questo suo modo di essere e di fare che Miley Cyrus è fortemente amata.

Da popstar della musica a vera e propria icona fashion: Miley Cyrus è in grado di rendere unico anche l’outfit più semplice.

Miley Cyrus: trasgressione, accessori e fashion addiction

Gran parte delle giovanissime la ricordano vestire i panni della famosa cantante dalla doppia vita, Hannah Montana, ma Miley Cyrus, oggi 30enne, è una delle cantanti più discusse e seguite del globo. Complice di tale amore è sicuramente il suo mood di vita e il suo stile trasgressivo: Miley difficilmente passa inosservata.

Non solo musica per la cantante, ma anche moda; Miley Cyrus è una vera appassionata di moda, tanto da essere diventata in pochi anni una vera icona di moda, tanto da essere “inseguita” dai più grandi brand di lusso.

A rendere la sua immagine e il suo personal brand ancora più potenti ci sono gli accessori, gli immancabili compagni di viaggio e di outfit, capaci di rendere anche l’abito più semplice trasgressivo e unico nel suo genere. Amante dei dettagli bold rock, Miley Cyrus non fa distinzione di genere e si fa promotrice di accessori unisex portati su più livelli in sovrapposizione e contrasti, come solo una vera rock star riesce a fare.

Miley Cyrus e gli accessori diventano una cosa sola: vi ricordate quando sfoggiò la gonna gioiello, i top in lamé e le frange d’argento nel 2021? Pare che per la festa di capodanno 2022, la Miley’s New York Eve Party, la popstar sfoggerà qualcosa di speciale e in linea con la sua personalità rock: chissà quali gioielli sceglierà per l’occasione?

Miley Cyrus passione gioielli: come rendere ogni look originale

Abito total black un po’ “anonimo”? Niente paura, la soluzione perfetta secondo Miley Cyrus è solo una: stratificare, stratificare, stratificare. E non parliamo di stoffe e capi d’abbigliamento, ma di accessori. La popstar, infatti, è solita rendere l’outfit più nero e semplice del mondo il più iconico di sempre: come? Proprio grazie alla cascata di gioielli che da sempre caratterizzano il suo stile rock. Collane, anelli, bracciali; gli accessori che Cyrus indossa sono extra bold e sono numerosissimi. Collane lasciate cadere a più livelli e lunghezze, bracciali blangles, ma anche tanti punti luce in grado di illuminare anche il cielo notturno.

Mixare è la parola chiave e non avere paura di farlo: il mix di accessori è già stato tendenza nell’estate 2022 e pare non essersi ancora fermato. Versatili, componibili, interscambiabili; gli accessori diventano i protagonisti di ogni stile e di ogni situazione, anche quella più audace e sensuale: Miley Cyrus lo sa bene.

Per la popstar non importa che la gente parli, che critichi e che spenda parole negative nei suoi confronti; da sempre Miley Cyrus veste come vuole e fa ciò che la fa stare meglio con se stessa: “Non importa cosa pensano gli altri, quando creo i miei outfit il mio obiettivo è essere completamente me stessa” e, diciamolo, non c’è cosa più bella.