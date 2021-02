TikTok è senza ombra di dubbio il social più diffuso tra le nuove generazioni. Un piccolo spazio, quello dello schermo del proprio smartphone, per chi ha voglia di esprimersi. Una vera e propria vetrina per gli artisti. Sono tantissime infatti le hit diffuse dal social cinese per via delle continue condivisioni e, tra queste, c’è “Te lo prometto”.

Il brano è di Il Tre, nome d’arte di un giovane rapper che può considerarsi tra in nuovi esponenti della scena hip hop romana. Una scena che sta inevitabilmente cambiando, adattandosi ai tempi che stanno vivendo quelli che sono “i ragazzi di oggi”. Scopriamo di più tra biografia e qualche curiosità sull’artista.

Chi è Il Tre

Il Tre è il nome d’arte di Guido Senia, nato a Roma il 3 settembre 1997.

Il giovane si avvicina a questo genere molto presto, a 13 anni, ma il suo vero debutto arriva nel 2016 quando vince il “One Shot Game”, un contest musicale italiano organizzato dall’etichetta Honiro, che ha visto esibirsi artisti come Capo Plaza e Ultimo, tra i tanti e che mette in palio anche un contratto editoriale.

Nel 2018 pubblica un mixtape indipendente, “Cracovia Vol.2”, che viene scaricato più di 50mila volte e per 1milione di volte invece, viene ascoltato in streaming.

Sold out anche per quanto riguarda le copie fisiche. Insomma, numeri che decretano un vero e proprio successo per il giovane artista romano.

Il successo dopo un primo debutto

Il primo singolo ufficiale di Il Tre è “Bella Guido”, uscito nel giugno del 2018 e diventato subito virale su Spotify. Il ragazzo piace tantissimo alle nuove generazioni, cosa che viene notata anche dalle etichette discografiche, sempre attente. La firma per la Atlantic/Warner Music Italiy quindi, non è affatto una sorpresa.

Nell’estate del 2020 Il Tre sforna un altro successo, “Te lo prometto” e ancora una volta i numeri sono da capogiro e basta aprire TikTok per capirlo. Il brano diventa infatti la “mini colonna sonora” di tantissimi video condivisi sul social. Brano che, il rapper presenta anche a Battiti Live, evento musicale che si svolge in estate tra le piazze della Puglia e della Basilicata, che ha visto tra i presentatori anche l’ex moglie dell’imprenditore Flavio Briatore, la bellissima showgirl Elisabetta Gregoraci.

Curiosità

Il nome d’arte scelto da Guido Senia è un omaggio ad un numero ricorrente nella vita del giovane rapper. È infatti il giorno in cui è nato e simboleggia anche i componenti della sua famiglia. Una scelta, quella del nome, che secondo quanto raccontato dal rapper capitolino in un’intervista, ha decretato il vero inizio della sua carriera.