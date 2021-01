Con le sue ballate ha emozionato tutti. I suoi testi romantici hanno conquistato i cuori di migliaia di ragazze e lo hanno portato in cima alle classifiche pop della musica italiana. Scopriamo chi è Ultimo, il cantante romano che ha vinto Sanremo.

Chi è Ultimo

Ultimo, nome d’arte di Niccolò Moriconi (Roma, 27 gennaio 1996), è un cantautore italiano. Cresce a San Basilio, quartiere romano, insieme ai fratelli, il padre ingegnere civile e la madre impiegata. Fin da piccolo si appassiona alla musica studiando pianoforte e composizione. Frequenta il Conservatorio e la Melody Music School per poi essere prodotto dalla casa discografica della stessa.

Nel 2013 decide di partecipare al concorso “Una voce per il Sud” e successivamente ai talent Amici e X Factor, ma senza grande successo. Partecipa poi al Festival di Sanremo nel 2015 con una canzone dedicata all’amico scomparso in un incidente stradale.

I primi anni della carriera

Nel 2017 viene scelto da Fabrizio Moro per aprire i suoi concerti e successivamente si esibisce ad alcuni eventi importanti. Pubblica il suo primo album “Pianeti” che raggiunge il secondo posto della classifica di iTunes.

Nel 2018 si ripresenta al Festival di Sanremo e questa volta quando si presenta nelle Nuove proposte ottiene incredibile successo con “Il ballo delle incertezze”.

Esce poco dopo “Peter Pan”, il suo secondo album che lo porta ad organizzare i suoi primi concerti. Dopo molte date con tutto esaurito riceve il suo primo disco d’oro e torna a collaborare con Fabrizio Moro.

Il ritorno a Sanremo e il grande successo

Dopo la prima vittoria a Sanremo decide di partecipare nuovamente l’anno seguente con il brano “I tuoi particolari” con il quale si classifica al secondo posto e con non poche polemiche.

Pubblica nell’aprile 2019 il suo terzo album che chiude la trilogia di Pianeti e Peter Pan: Colpa delle favole. Ottiene il primo posto in classifica e sfonda i record di vendite. Programma infatti per l’estate del 2020 un tour negli stadi che vende oltre 120.000 biglietti in 24 ore. Per il 2021 è prevista l’uscita del suo quarto album, registrato con la sua nuova etichetta indipendente.