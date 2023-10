Il ritorno dei gambaletti: come indossarli

I gambaletti proposti dalle tendenze sono di vario materiale e con fantasie a pois, con cuori oppure in nylon per indossarli anche in autunno.

Vi sono alcuni elementi che non molto apprezzati e considerati un po’ datati ritornano nuovamente a dettare moda e tendenze. È il caso del ritorno dei gambaletti che arrivano nuovamente come dimostrano gli stilisti e le influencer. Scopriamo come poterli indossare e le tante fantasie a disposizione.

Il ritorno dei gambaletti

Se fino a poco tempo fa sono stati considerati un accessorio odiato e temuto o comunque un elemento da anziani, oggi si assiste a un ritorno dei gambaletti come mostrano anche le ultime tendenze al riguardo. Per molto tempo sono stati considerati un accessorio anti moda per eccellenza da indossare sotto i pantaloni in modo che non si vedessero.

Oggi sono tornati per prendersi la loro rivincita. Sono calze che arrivano più o meno sopra il polpaccio e che, per la stagione autunnale invernale, sono l’ideale in quanto permettono di indossarli avvolgendo così la gamba e non soffrendo troppo il freddo in quanto coprono tutta la gamba fino al piede. Inoltre, sono un elemento che è possibile indossare sia durante il giorno che la sera sempre con stile per arricchire il proprio outfit.

Oltre alle tendenze e ai modelli, bisogna anche considerare i vari tipi di gambaletti dal momento che quelli troppo alti rischiano di tagliare troppo la figura, quindi non slanciare nel modo giusto. Si consiglia di sceglierli a seconda dello stesso colore delle scarpe in modo da dare il giusto effetto soprattutto se si decide di indossarli con shorts oppure minigonne.

Sarebbe meglio evitare di spezzare troppo il look e quindi puntare a un abbigliamento che comprenda mocassini, ballet shoes o anche calzature stringate. Sono indicati con blazer, gonne a pieghe o anche modelli di gonna in tulle in modo da valorizzare maggiormente il proprio look.

Il ritorno dei gambaletti: tendenze

La moda ha portato nuovamente in auge il ritorno dei gambaletti, come si può vedere non solo dalle passerelle e quindi dalle ultime sfilate, ma anche dall’abbigliamento e look delle fashion influencer che tendono a indossarli in ogni occasione, soprattutto ora durante il periodo autunnale e non solo. Sono un elemento o accessorio che sta spopolando anche grazie alle varie versioni.

Oggi i trend propongono questo elemento in grande stile in modo da valorizzarlo ulteriormente anche con l’outfit adatto. Come si è visto nelle passerelle, è protagonista di tantissimi brand al punto che gli stilisti lo declinano in vari modelli e sfumature. Alcuni lo propongono in versione Lolita, non solo versatile, ma anche funzionale con l’arrivo delle temperature rigide.

Sono davvero tante le varianti dei gambaletti che ritornano in modo da accontentare i gusti di ogni donna. Sono proposti sia in una versione maggiormente raffinata ed elegante, ma anche urban passando per uno stile più sportivo, ma chic al tempo stesso. Dal modello velato, diventato ormai un classico, si passa poi a quello morbido e sportivo.

Sono vari poi i materiali, le tipologie, ma anche i colori con tonalità accese e sgargianti con cui divertirsi a giocare con i vari contrasti sino ad altri che sono rappresentati in lurex, a rete o a fantasia oppure a coste. Alcuni modelli sono stati proposti in stile sportivo, mentre altri arrivano alla caviglia da indossare con i sandali.

Il ritorno dei gambaletti: dove ordinare

Un elemento disponibile a vari prezzi e materiali su Amazon approfittando delle offerte e degli sconti. Cliccando sulla foto si visualizzano le caratteristiche. Qui sotto una classifica con i tre migliori gambaletti per la stagione scelti tra quelli trasparenti, preventivi e anche con varie fantasie come desiderati dalle consumatrici.

1)Liemi Pompea gambaletti

Una confezione da 2 o 6 paia di gambaletti del marchio Pompea realizzati in microfibra da 50 denari in taglia unica. Un elemento coprente morbido e pratico. Sono confortevoli con le giuste punture che offrono anche durabilità. Sono di colore scuro da indossare in ogni occasione.

2)Calzitaly 3 paia calzini velati donna

Sono tre paia di gambaletti a fantasia assortita che può essere a pois, cuori o quadri disponibili nei colori nero, verde e rosso. Sono gambaletti corti che arrivano alla caviglia. Molto velati, morbidi e comodi con punture che donano stabilità. Un prodotto made in italy con disegno a righe o verticali.

3)Relaxsan Basic 850P

Un paio di gambaletti a compressione graduata, quindi preventivi, disponibili nel color carne. Adatti per problemi di circolazione come trombosi, flebiti, ma anche edemi. Sono confortevoli e morbidi dotati di punta e soletta rinforzata. Sono disponibili nel olor carne, visone o nero.

Insieme ai gambaletti, anche le calze a compressione graduata che hanno un effetto contenitivo.