Si chiama Mission To The Moon ed è stato realizzato nella notte di luna piena di febbraio 2023: scopriamo il nuovo orologio!

La nota società di orologi sta progettando un sequel di uno dei suoi modelli più famosi, il MoonSwatch. Il lancio è previsto per martedì 7 marzo 2023 e la collaborazione è proprio tra Omega e Swatch: il risultato è sorprendente.

Il nuovo MoonSwatch si ispira ai colori della luna

Lunedì 6 marzo 2023 il profilo Instagram di Swatch Italia ha pubblicato un vero e proprio teaser relativo al nuovo orologio. Si vede una luna, nascosta tra il buio di un’eclissi, piano piano venire fuori nella sua interezza. L’immagine della luna introduce il nome e il colore del nuovo modello, la cui uscita è prevista per martedì 7 marzo 2023.

La nuova versione dell’orologio arriverà in Moonshine Gold, che altro non è che la lega di oro giallo 18 carati proprietaria di Omega. Date le anticipazioni, pare che il materiale del nuovo modello toccherà una qualità nettamente maggiore rispetto ai modelli precedenti. Se bene ricordiamo, infatti, la versione del 2022 era stata realizzata con un materiale chiamato “bioceramica”, una specie di plastica a base di olio di ricino e ossido di zirconio.

Dove si può acquistare il Moonshine Gold, Mission To The Moon?

Nella giornata del 7 marzo 2023 in sole quattro città del mondo sarà messa in vendita un’inedita versione del modello Mission to the Moon, in cui la lancetta dei secondi è rivestita in Moonshine Gold, la lega d’oro Moonshine Gold ormai conosciuta da chiunque. Sono stati realizzati pochissimi esemplari di tale modello, e la produzione è avvenuta solo nel corso di un’unica notte: quale? Quella della Luna piena di febbraio 2023, proprio come indica il certificato dell’orologio stesso.

I pochi esemplari del nuovo modello saranno disponibili nelle seguenti città: Londra, Zurigo, Tokyo e, tenetevi forte, anche Milano.

Quanto costa il nuovo Moonshine Gold?

Il prezzo del nuovo orologio con lancetta in lega d’oro è di circa 25 euro in più rispetto al classico MoonSwatch. Chi riuscirà ad acquistare l’orologio, dunque, spenderà in totale 285 euro.

Il MoonSwatch è stato l’orologio dell’anno 2022, lo stesso che ha riacceso letteralmente la passione nei confronti degli orologi, portando centinaia di persone a fare la fila davanti ai negozi. Con questo nuovo modello, quindi, i veri appassionati di orologeria non potranno farsi scappare l’occasione d’oro di averlo al polso.

Omega e Swatch faranno innamorare molte altre persone con questa nuova uscita: la luna, l’oro, l’eleganza fatta a orologio. Il nome è una garanzia, ma come si evince dalle fotografie in anteprima, la luna si traspone sia a colore, sia a lancetta.

Anche il packaging del nuovo Mission To The Moon ricorda i colori lunari: raffinata e in parte dorata, la scatola che contiene l’orologio è essa stessa un pezzo d’arte. Insomma, è giunta l’ora di correre all’acquisto, oggetto più unico che raro dedicato alla luna piena del mese di febbraio 2023. Solo la filosofia che c’è dietro, in effetti, riesce ad affascinare anche chi di orologi non se intende per nulla.

Che la luna piena abbia notevoli poteri ormai è assodato, ma che riuscisse a conquistare anche il mondo degli orologi con una storia accattivante, questa è pura poesia.