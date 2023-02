L’orologio è un accessorio elegante, versatile, ma soprattutto è un accessorio molto personale. A volte regalare un orologio è molto difficile, proprio perché si tratta di un oggetto molto personale e lo sbaglio può essere dietro l’angolo. Considerato dalle donne (ma anche dagli uomini) un vero e proprio gioiello, l’orologio è in grado di attirare l’attenzione in un batter d’occhio.

Quali solo gli orologi da donna di maggiore tendenza per il 2023?

Orologi da donna in tendenza per il 2023: quali scegliere?

Non c’è fascino se non c’è diamante: ebbene sì, il 2023 vede il proliferare di orologi da donna con diamanti. Sono numerosi i modelli che propongono punti luce sparsi un po’ ovunque: dalla lunetta, al quadrante, al giro delle ore o a piccoli dettagli preziosi. In tendenza il total silver con diamanti, in modo tale da costruire un effetto visivo cromatico elegante e pulito.

Se i diamanti sono troppo high cost, invece, puntate a modelli con cristalli incastonati: l’effetto di luce sarà comunque pazzesco.

Dal total silver a una vera e propria colata dorata: altri must have femminili per il 2023 sono gli orologi in oro. Spesso e volentieri considerati troppo “pacchiani” e troppo stravaganti, l’orologio d’oro nel 2023 torna in auge con stile e con grande charm. Oro, oro placcato, acciaio color oro: tutto va bene, purché sia dorato.

Confermata anche per il 2023 la passione pastello: dopo le unghie, i makeup e l’abbigliamento, ora anche gli orologi si tingono di tonalità soft. Al polso si vedranno, soprattutto nella stagione primaverile, orologi monocolore pastello: rosa, azzurri, verdi, viola, gialli. I colori pastello conquisteranno ogni singola parte dell’accessorio, rendendolo unico ed elegante in un colpo solo.

A proposito di colori, ritorna in tendenza anche il quadrante colorato. La montatura dell’orologio rimane, il più delle volte, argento, mentre i quadranti si tingono di colori tenui e raffinati. Sì a quadranti rosa, quadranti gialli, quadranti anche rossi. Il contrasto cromatico colpisce sempre e dimostra personalità.

Rimanendo in tema quadranti, quello rettangolare continua a essere una tendenza anche per il 2023. La forma rettangolare conferisce all’accessorio un’aria vintage e vissuta che regala fascino a tutta l’immagine. Quindi, se l’idea vi ispira e vi sentite parte di questo stile, il quadrante rettangolare è ciò che fa per voi.

Orologi piccoli: una vera passione. Tra gli orologi da donna in aumento per il 2023 ci sono quelli di piccole dimensioni. Elegantissimi, minimali e raffinati, il “piccolo” continua a conquistare i cuori di moltissime donne, pronte a dimostrare raffinata eleganza. Anche il minimalismo colpisce ancora: coloro che non hanno voglia di esagerare ma vogliono al contrario sfoggiare un look pulito da testa a piedi, prediligeranno gli orologi minimal, spesso monocolore.

Coloro che invece vogliono fare dell’orologio un elemento decorativo di grande spessore, non possono non puntare ai modelli più originali. Molto in voga la forma a serpente, che andrà a cingere il polso in modo elegante e sinuoso, come solo il rettile riesce a fare. Impossibile non notarlo e il 2023 ne proporrà numerosissimi.

Gli orologi da donna per il 2023 sono lo specchio di più personalità: c’è chi preferisce lo stile classico in acciaio, chi invece vuole osare un po’ di più e fare dell’orologio il suo punto di massima espressione. Dipende dai gusti e dalla personalità di ogni donna, ma una cosa è certa: l’orologio nel 2023 è il vero protagonista.