È passato circa un anno da quando Elettra Lamborghini si è unita in matrimonio con il deejay Afrojack, un anno questo che ha permesso all’ereditiera di tirare le somme. Le soddisfazioni per Elettra non sono mancate, eppure in un’intervista rilasciata al settimanale “Grazia” ha confessato che, da quando si è sposata, il suo appeal non attira più come una volta.

“Tesoro, non mi si fila più nessuno”, ha affermato.

Elettra Lamborghini sfogo, “Prima ero tutta un ormone”

Ciò che è cambiato nel dettaglio lo ha spiegato Elettra Lamborghini che ha affermato che da quando si è sposata con Afrojack “è finito tutto. Non rilascio più il feromone femminile. Prima ero tutta un ormone, la gente si girava a guardarmi anche se ero in pigiama. Rimango una femminona, ma mi notano di meno”.

Elettra Lamborghini sfogo, “Molti dicono che sono arrivata solo con il sedere”

A chi invece l’ha accusata di arrivare al successo solo utilizzando una certa parte del corpo “nel vero senso della parola”, è stata molto chiara nel dire: “Ma non è così, io sono una che, se vuole quel premio, se lo va a prendere. Ho ricevuto tante porte in faccia, tanti no, ho passato giornate nere e poi però metabolizzo e risolvo i problemi da sola. Passo oltre”.

Elettra Lamborghini sfogo, “A casa c’è grande rispetto per il matrimonio”

Non è mancata infine una riflessione su quello che è il rapporto con il marito Afrojack. L’ereditiera ha precisato come il matrimonio richieda rispetto e responsabilità: “A casa c’è grande rispetto per il matrimonio, non ti sposi per farti le corna. Come fanno tanti che vedo”.