Beatrice Borromeo ha scelto di fare una gita sulle piste da sci senza rinunciare alla moda: per lei è il piumino Moncler il capo perfetto per l'inverno

Beatrice Borromeo è stata avvistata insieme al marito Pierre Casiraghi sulle piste da sci di Gstaad. Poteva la giornalista, conduttrice ed ex modella, rinunciare alla moda? Impossibile. Ed ecco che Borromeo ha sfoggiato uno dei capi must have per l’inverno 2023: il piumino.

Non uno a caso, ovviamente, ma un vero e proprio capo firmato Moncler.

Il piumino Moncler di Beatrice Borromeo è la tendenza 2023, ma quanto costa?

Prima di tornare ufficialmente al lavoro, Beatrice Borromeo Casiraghi si è lasciata andare al relax in compagnia del marito. E dove, se non nelle splendide piste da sci dei Gstaad? La conduttrice e giornalista è stata immortalata nella fredda location, dove non ha voluto rinunciare allo stile.

Le foto circolanti sul web, infatti, la vedono sfoggiare uno dei capi must have dell’inverno 2023: il piumino. Quello scelto da Borromeo, però, non è un piumino a caso, ma è il piumino per eccellenza, il simbolo assoluto della moda invernale del nuovo anno.

Si tratta infatti del piumino Moncler, modello corto Lamoura: «Capo tecnico e funzionale che non rinuncia alla femminilità, il piumino da donna Lamoura è un must-have per la montagna».

Sono queste le parole ufficiali del brand e che rispecchiano in toto il capo in questione. Total black con rifiniture bianche, il piumino Moncler scelto da Beatrice Borromeo ha un costo molto elevato. Andando sul sito del marchio, infatti, si può ben notare che il valore del capo è pari a 1350 €: una cifra da capogiro, ma che lascia spazio alla moda e, naturalmente, alla tendenza.

Borromeo Casiraghi ha scelto di abbinarlo a un look in perfetto stile montagna: un paio di pantaloni tecnici bianchi, stivaletti stringati, capelli raccolti e occhiali da sole. Il piumino Moncler è adatto sia alle piste da sci, sia a contesti non prettamente da montagna. Chi ha detto che non si possa indossare in giro per la città? O, perché no, in una giornata invernale all’insegna delle passeggiate? Tutto è possibile, quando si tratta di un capo must have; tutto è concesso.

Come abbinare il piumino Moncler di Beatrice Borromeo Casiraghi

Per quanto possa essere associato a contesti di montagna e a capi a esso abbinati, il piumino nero Moncler di Beatrice Borromeo è in realtà un capo molto versatile. Se vi piacesse l’idea di staccarvi dal mondo “montagna”, ad esempio, potreste pensare di abbinarlo a gonne lunghe e ampie (se bianche, tanto meglio), ma si sposa molto bene anche a pantaloni neri aderenti o mom fit. Ai piedi stivali, stivaletti, anfibi e, per le più audaci, anche i texani. La moda nel 2023 lascia spazio alla fantasia e le regole non superano la voglia di essere sé stessi sempre e comunque.

A prescindere dagli abbinamenti, resta il fatto che il piumino nero è a tutti gli effetti il capo must have anti-freddo. Se volete acquistare il modello scelto dalla giornalista, vi basterà recarvi nei punti vendita Moncler, oppure acquistare online dal sito ufficiale o da quelli che rivendono il brand.

Non lasciatevi sfuggire la tendenza, il freddo vi aspetta.