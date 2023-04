Il knitwear è la tendenza primavera-estate 2023

Non solo d’inverno, la moda knitwear, cioè quella dell’abbigliamento realizzato con tessuti a maglia, è l’assoluta protagonista della primavera estate 2023. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono i capi knitwear su cui puntare per questa primavera e per l’estate.

Il knitwear: che cos’è?

Quando si utilizza il termine knitwear ci si riferisce a tutti quei capi realizzati in maglia. Il knitwear non passa mai di moda, inoltre, i capi knitwear sono capi che possono essere indossati per tutte le stagioni. Se nelle stagioni fredde si prediligono i capi knitwear realizzati in cashmere o in lana, nelle altre stagioni si passa ai capi knitwear realizzati in cotone, viscosa o lino, senza dubbio tessuti più leggeri e perfetti appunto per i periodi meno freddi. Al giorni d’oggi sono tantissimi i capi realizzati in knitwear, si va dal classico maglione a girocollo, al cardigan aperto davanti, al dolcevita a collo alto, passando poi per polo, gilet, felpe e abiti. Insomma la scelta è davvero ampia e in grado di accontentare tutte.

Il knitwear: tendenza primavera estate 2023

Sulle passerelle abbiamo potuto ammirare molti capi realizzati in maglia, che hanno fatto sì che il knitwear diventasse il trend della primavera estate 2023. Avvolgenti, confortevoli e sensuali, i capi knitwear sono un vero e proprio must have da avere nel nostro armadio. Inoltre puntare sul knitwear è anche la scelta più green in circolazione, molti brand scelgono infatti di utilizzare tessuti in maglia realizzati con filati eco-friendly, come ad esempio il cotone biologico, la lana riciclata o il tencel. Motivo in più quindi per acquistare un capo knitwear. La moda knitwear è, tra l’altro, un trend destinato a durare per molto tempo, grazia alla sua capacità di reinventarsi di continuo in base alle esigenze dei consumatori, oltre alla grande versatilità.

Il knitwear: abbinamenti e consigli per la primavera estate 2023

Non solo d’inverno, come abbiamo visto i capi knitwear possono essere indossati anche nelle altre stagioni. Maglioncini croppet a maniche corte, gilet smanicati, cardigan, maglioni e maglie in lana con dettagli cu out su spalle e maniche. Insomma c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Vediamo insieme alcuni outfit per la primavera estate 2023:

Per un look casual : se si vuole ottenere un look casual la combinazione ideale è quella tra un cardigan knitwear lungo e un paio di jeans, con ai piedi un paio di sneakers. Questo outfit è perfetto per una giornata all’aperto o per un aperitivo.

: se si vuole ottenere un look casual la combinazione ideale è quella tra un cardigan knitwear lungo e un paio di jeans, con ai piedi un paio di sneakers. Questo outfit è perfetto per una giornata all’aperto o per un aperitivo. Per un look glamour: per la sera si può puntare su un abito lungo e avvolgente, possibilmente valorizzato da una cintura sui fianchi. Ideale è indossarlo con un paio di collant e un paio di sandali.

per la sera si può puntare su un abito lungo e avvolgente, possibilmente valorizzato da una cintura sui fianchi. Ideale è indossarlo con un paio di collant e un paio di sandali. Per un look street style: in questo caso è bene puntare su magliette sottile o maglioncini cropped a maniche corte, abbinati a un paio di pantaloni cargo. Perfetto anche un gilet smanicato knitwear da abbinare a una t-shirt e a una gonna.

Per quanto riguarda i colori, puntare su toni accesi che richiamano la bella stagione e mettono di buon umore, come il verde, il giallo, l’arancione e il rosso.