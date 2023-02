Cardigan oversize, come abbinarlo? Idee e outfit

Il maxi cardigan o maglione abbottonato oversize è sicuramente una delle tendenze moda Autunno Inverno 2022 2023. Uno dei capi più versatili di questa stagione, è adatto sia agli outfit più casual da giorno che a quelli più chic ed eleganti da sera.

Soffice, avvolgente e super comfy, il maxi cardigan è un must have di stagione e un passepartout per i vostri outfit. Le foto di street style lo vedono protagonista indiscusso, nella sua versione oversize, dei look più cool e effortless chic di stagione da cui trarre ispirazione.

Cardigan oversize: i look street style

Per un outfit da giorno cool e casual, il cardigan oversize è un capo indispensabile per l’Autunno Inverno.

Perfetto da indossare come capo spalla quando le temperature sono ancora miti, completa il vostro outfit senza nasconderlo o appesantirlo. Successivamente, con l’arrivo della stagione fredda, come semplice maglione durante tutto l’inverno, magari con l’aggiunta di un cappotto o di una pelliccia sintetica.

Per un look informale e sportivo, il maxi cardigan può essere abbinato ad un look total denim con sneakers alte in pelle bianca. O ancora, come un capo layering che può essere indossato sopra un maglione dolcevita come un vero e proprio capospalla.

Perfetto abbinato a jeans oversize e sneakers bicolor. Se il cardigan è in una tonalità chiara o neutra si può indossarlo con pantaloni morbidi in velluto nei colori più accesi e stivali platform. Ma per un outfit super alla moda per chi vuole osare, super cool sono anche i cardigan in colori super vivaci e fluo, con ricami e/o applicazioni, da indossare con crop top, jeans over e sneakers. Per chi preferisce un look elegante e senza tempo, il cardigan oversize può essere abbinato ad una gonna lunga e plissettata e una camicia.

Come abbinarlo per outfit da sera

Uno dei capi più versatili da poter avere nell’armadio, il cardigan oversize è perfetto da mattina a sera. Con l’aggiunta di un sandalo con il tacco, anche un outfit semplice composto da pantalone a zampa e maxi cardigan colorato indossato a pelle, può diventare un perfetto look da sera. Sopra un reggiseno in satin nero, con un paio di pantaloni oversize e borsa in pelle metallizzata si può rendere cool anche un indumento così comfy. Il cardigan oversize può addirittura diventare un vero e proprio abito da indossare chiuso, abbinato a sandali gioiello o stivali alti e una mini bag. Per un outfit sempre chic e senza tempo, è ideale sopra un mini abito nero, con collant comprenti e combact boots. Per chi invece vuole essere più trendy e originale, può essere indossato a pelle e stretto in vita da una maxi cintura, abbinato ad una gonna longuette in satin color pastello, mini tracolla e stivali a punta.

Chic, raffinato e alla moda: nel vostro guardaroba non può mancare un cardigan oversize, da sfoggiare, però, con determinati outfit. Privilegiate questo tipo di cardigan con pantaloni a palazzo e mini dress, il risultato sarà eccezionale, a tutte le ore del giorno.