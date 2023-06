È ufficiale: la sesta stagione de Il giovane ispettore Morse è stata confermata. La serie prequel dedicata agli esordi del personaggio di Endeavour Morse è stata trasmessa dalla tv britannica a partire dal 2012 e a marzo 2023 ha trasmesso la sua nona (e ultima) stagione. Ora, però, l’Italia si sta chiedendo solo una cosa: quando arriverà la sesta stagione?

Il giovane ispettore Morse 6: uscita

Se vi siete interessati alla serie-tv Endeavour, ci sono un paio di informazioni che dovete conoscere. La quinta stagione de Il giovane ispettore Morse si è conclusa domenica 4 giugno 2023, con l’ultima messa in onda in prima visione assoluta su Giallo. Considerata la conferma della sesta stagione, i fan si stanno domandando quando questa arriverà in tv. Pare che ancora non sia stata espressa una data di uscita ufficiale, ma sono molte le voci che parlano di un arrivo de Il giovane ispettore Morse 6 a partire dall’autunno 2023 o, chissà, c’è caso che bisognerà aspettare l’inizio del 2024. Si attendono aggiornamenti, ma la serie, in un modo o nell’altro, arriverà in televisione, con una messa in onda continuativa su Giallo.

Le riprese della sesta stagione sono iniziate nel mese di luglio 2018 a Oxford, Regno Unito, mentre gli episodi sono poi stati trasmessi dal 10 febbraio al 3 marzo 2019 sulla rete britannica Itv.

Gli episodi de Il giovane ispettore Morse 6 saranno in totale 4.

Il giovane ispettore Morse 6: trama e spoiler alert

Il giovane ispettore Morse 6 è ambientato nel 1969 e riprenderà il suo corso dalla fine della quinta stagione. La squadra è dispersa e si ritroverà nei suo nuovi ruoli. Nonostante la separazione, l’omicidio dell’agente George Fancy incombe ancora su di loro e il caso appare ancora irrisolto.

Con il riordino della nuova squadra arriveranno anche nuovi colleghi e ci saranno anche nuove responsabilità. Thursday dovrà adattarsi a lavorare con il capo, l’ispettore Ronnie Box e con il giovane ispettore Alan Jago. Joan, nel frattempo, si è stabilita a Oxford e si sta preparando per iniziare a lavorare nei servizi sociali sotto la guida della nuova manager Viv Wall.

Infine, ma non per importanza, un colpo di scena, perciò occhio agli spoiler.

Durante Il giovane ispettore Morse 6, il pubblico scoprirà che a uccidere George Fancy è stato Jago, utilizzando la pistola di Box.

Insomma, la sesta stagione della serie-tv si prospetta molto interessante e i fan non vedono l’ora di scoprire tutto quanto.

Il giovane ispettore Morse 6: cast

Il giovane ispettore Morse 6 troverà volti noti e aprirà le braccia anche a nuovi personaggi.

A interpretare il giovane detective protagonista ci sarà ancora Shaun Evans, ma a fare parte del cast della sesta stagione ci saranno anche:

Roger Allam è l’ispettore Fred Thursday;

Anton Lesser è l’agente Reginald Bright;

Sean Rigby è l’ispettore Jim Strange;

James Bradshaw è il dottor Max DeBryn;

Sara Vickers è Joan Thursday;

Abigail Thaw è Dorothea Frazil;

Caroline O’Neill è Win Thursday

Accanto a questi attori e attrici, il cast de Il giovane ispettore Morse 6 accoglierà anche Sophie Winkleman, Blake Ritson, Matthew Cottle, Oliver Chris, Sargon Yelda, Alice Orr-Ewing e Ross Boatman.