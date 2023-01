"Il Miniaturista" è disponibile ora su Sky e in streaming solo su Now. Trama, cast ed episodi della miniserie angloamericana

L’attesa è finalmente finita. Nella giornata di mercoledì 11 gennaio, è arrivata in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW “Il Miniaturista“. La miniserie angloamericana drama con elementi fantasy.

“Il Miniaturista”, la trama

“Il Miniaturista” è una miniserie angloamericana in onda per la prima volta su BBC nel 2017.

Il racconto è ambientato nel 1686 ad Amsterdam. La diciottenne Nella Oortman si trasferisce in città per abitare con il suo ricco marito, il mercante Johannes Brandt, di vent’anni più grande. Un matrimonio combinato dal padre della giovane ragazza, dopo che questi aveva dilapidato la fortuna di famiglia.

Al suo arrivo, il marito le porta un regalo di nozze: una casa delle bambole, perfetta replica della loro abitazione. La giovane donna assume quindi il miniaturista locale per provvedere all’arredo.

Tuttavia, qualcosa di strano si cela dietro tutto questo… Con il passare del tempo le creazioni del miniaturista si rivelano realtà.

La protagonista Anya Taylor-Joy

La miniserie è diretta dal regista spagnolo Guillem Morales. Composta solamente da tre episodi, è caratterizzata da un cast stellare. Cominciando proprio dalla protagonista, ovvero Anya Taylor-Joy. L’attrice e modella statunitense è celebre al pubblico internazionale per la sua interpretazione di Beth Harmon nella serie tv Netflix del 2020 “La regina degli scacchi“.

Nonostante la sua giovane età, vanta di una grande carriera destinata a crescere ogni giorno di più.

Anya Taylor-Joy debutta come attrice sul piccolo schermo nel 2014 in un episodio della serie poliziesca “Il giovane ispettore Morse“. L’anno successivo poi recita in “Atlantis” e nel ruolo di protagonista nel film “The Witch“. Possiamo ammirarla anche in alcuni film della saga di “X-Men” e nella pellicola di fantascienza “Morgan“.

Il cast della miniserie

Insieme a lei, anche Romola Garai in Marin Brandt, sorella di Johannes e cognata di Nella. Poi Alex Hassell in Johannes Brandt, il marito della protagonista. Nel ruolo del miniaturista invece c’è Emily Berrington. Tra i personaggi secondari troviamo Hayley Squires nei panni di Cornelia, la domestica di Johannes, e di Paapa Essiedu in quelli del domestico Otto.

Mentre Geoffrey Streatfeild veste i panni di Frans Meermans, un uomo d’affari emergente e vecchio amico di Johannes. Al loro fianco troviamo anche Aislín McGuckin nei panni di Agnes Meermans, la moglie di Frans che ha investito il suo denaro nel commercio dello zucchero.

Ed ancora, Ziggy Heath nel ruolo di Jack Philips, l’interesse amoroso e segreto di Johannes. Completano il cast Christopher Godwin e Ian Hogg nei rispettivi ruoli del Pastore Pellicorne e di Pieter Slabbaert.

Curiosità sulla miniserie

La miniserie angloamerica è basata sul romanzo di Jessie Burton, pubblicato nel 2014. Nonchè opera di debutto della scrittrice e attrice inglese. Una storia affascinante, surreale ed entusiasmante. La scrittrice ha raccontanto che l’ispirazione le è venuta subito dopo aver visto una casa delle bambole esposta in una mostra al Rijksmuseum di Amsterdam durante una vacanza nel 2009. Questa casetta era stata realizzata nel 1689 per la vera Petronella Oortman. Una replica dettagliata, precisa e maniacale della sua residenza. Ed è proprio da qui che è nato il romanzo.