I gambaletti conquistano ogni look e la primavera-estate 2023 non vede l'ora di abbracciare la tendenza. Neri, bianchi, velati, coprenti, a rete o anche più lunghi, i gambaletti si adattano a ogni look e situazione.

Spesso sottovalutato, il gambaletto torna a farsi sentire, soprattutto per la primavera-estate 2023. La bella stagione prevede l’ingresso di gambaletti audaci e sensuali, pronti a rendere ogni outfit originale e degno di essere ricordato.

Il gambaletto è la tendenza della primavera-estate 2023

Chi l’avrebbe mai detto? Il gambaletto, spesso associato alla poca femminilità e a uno stile agee, è in realtà uno dei principali must have per la primavera-estate 2023. Uscire dall’immaginario collettivo secondo cui il gambaletto è solo quello color carne lucido è il primo passo verso una nuova prospettiva: il gambaletto, nel 2023, diventa il re di ogni outfit.

Pensate che la bella stagione lo propone in chiave sensuale ed extra femminile: cioè? L’ispirazione è quella della sexy Lolita, quindi il gambaletto si inserisce in modo anche abbastanza ammiccante dentro ogni guardaroba.

Approvato sia in versione bianca, sia in versione nera e nude, il gambaletto si accetta coprente, velato o, per un gusto ancora più deciso, anche a rete. Per ogni look che decidete di sfoggiare, sappiate dunque che ci sarà un gambaletto da abbinare.

Il gambaletto corto diventa un vero e proprio accessorio fashion su cui potere giocare e costruire il look: pensato sia con décolleté eleganti, sia con sneakers sportive, il gambaletto riesce a donare quel brivido di audacia in più ottimo per la bella stagione.

Se invece non siete particolarmente fan del corto, sappiate che il gambaletto si trasforma anche in gambaletto/parigina: che cosa c’è di più sensuale di una calza parigina che arriva al ginocchio o un pelo sopra? Le parigine tornano in auge anche per la primavera-estate 2023 e si possono abbinare con ogni capo e con ogni stile: il segreto è creare contrasti fashion e recuperare personalità attraverso gli accessori.

Come abbinare i gambaletti: look da sogno per una primavera in tendenza

Non abbiate paura: abbinare il gambaletto non è poi un’impresa così complessa. Come spesso accade, infatti, il primo passo da compiere è quello di immaginarsi nella mente il risultato che si vuole ottenere e da lì, step by step, cominciare ad abbinare tutto il look. Il gambaletto si sposa alla perfezione con mocassini, mini-gonna a vita alta e camicia tenuta sotto: come soprabito un bel trench o un bella giacca oversize e il gioco è fatto. Per un outfit più sofisticato, invece, si potrebbero scegliere gambaletti di tulle neri da abbinare a un paio di décolleté nere su un abito corto in satin con cintura in vita. Cappotto lungo e accessori: et voilà!

Sì ad abbinamenti insoliti: sneakers basse, gambaletti a rete neri, jeans mom fit, t-shirt e blazer oversize o giacca biker in pelle. Completate tutto con un bel paio di occhiali da sole total black e una borsa a spalla, se in tendenza ancora meglio.

Altra grande tendenza per la primavera 2023? Il gambaletto sul sandalo aperto con plateau: gonna, gambaletto velato nero lasciato morbido, sandali spessi con plateau e sopra abito o mini-skirt con canotta. Insomma, giocare con i gambaletti si rivela un divertimento: osare è la parola chiave e la tendenza sarà sempre dalla vostra parte.