Che venga abbinata ad un blazer o ad un paio di pantaloni basic o addirittura con una gonna, la camicia, bianca o di jeans, è un must di stagione in stagione. Anche per il 2021 la vediamo dominare le passerelle e non solo, declinata in diverse varianti di stili e colori.

Vediamo qui di seguito i consigli e le idee look su come indossarla.

Camicia bianca o di jeans: come indossarla?

Sinonimo di rigore, eleganza e classicità, la camicia non passa mai di moda: si ripresenta di anno in anno modificata e reinterpretata in chiave sempre più contemporanea. Ma pur adattandosi alle diverse tendenze stilistiche del momento, rimane sempre fedele al suo allure e alla sua raffinatezza.

Sicuramente la camicia bianca, rispetto a quella in denim, mantiene una linea molto classica, anche se viene abbinata a look casual ed informali.

Mentre la camicia in jeans è più versatile e ben si presta ad adattarsi a diversi stili e mood, dal più ricercato al più urban. Ma come indossarle? Vediamo qui di seguito idee look da cui prendere spunto che vanno bene sia per un modello che per l’altro.

Con i jeans

Il primo abbinamento che è facilmente ricreabile con entrambi le varianti di camicia è con un paio di jeans o con un paio di pantaloni basic.

Sia con la camicia bianca sia creando un total look in denim, il risultato è sensazionale: versatile e très chic. Giocate con gli accessori e cambiateli a seconda dell’occasione d’uso.

Con la gonna di jeans

Siete in cerca di un look più carino e stiloso? Provate a giocare con diverse varianti e colorway di denim, non ve ne pentirete. Abbinate ad esempio una gonna di jeans con una camicia su un tono più chiaro o viceversa. Completate il tutto con un bel tacco e una bella borsa. Se invece volete rimanere casual e sportive, sostituite un paio di sneakers bianche!

Con gonna in pelle

Anche in questo, come nei precedenti, stanno bene entrambi le varianti di camicia, sia quella bianca che quella in denim. La differenza? Richiamano a due mood differenti, uno più chic ma lo stesso tradizionale, l’altro decisamente più rock e grintoso. Quale scegliete?

Con un vestito

Infine, ultimo abbinamento consigliato è con un abito. Indossate un dress anche non troppo lungo sui toni del nero e abbinateci una denim shirt o una white shirt, evidenziando il punto vita con una cintura. Darà quel tocco in più all’outfit.