Borse mania: le tendenze per la primavera-estate 2023

Le stagioni passano, le temperature continuano a confondere gli animi, ma la voglia di tendenza è sempre molto viva. Sulla scia delle tendenze, infatti, anche le borse cominciano a farsi sentire: che cosa prevede la stagione primaverile-estiva 2023? Quali sono le borse che andranno per la maggiore e che saranno destinate a entrare d’obbligo nel guardaroba di ogni donna? Scopriamolo insieme.

Borse in tendenza per la primavera-estate 2023

Le tendenze non finiscono mai, soprattutto quando si tratta di moda. Ogni stagione propone nuovi stili, nuovi colori, nuovi modelli e nuovi mondi: come accade per gli abiti, per le scarpe, per i gioielli e per tutto ciò che riguarda il fashion world, ciò accade ovviamente anche per gli accessori.

Parlando di accessori le borse sono forse le prime a saltare all’occhio: infinite, colorate, piccole, grandi, di stoffa, all’uncinetto e chi più ne ha, più ne metta.

Insomma, pare che il mondo delle borse si stia rivoluzionando proprio per la stagione primaverile-estiva del 2023.

Che cosa ci si deve aspettare, quindi, dalla stagione calda dell’anno? Vediamolo più nel dettaglio.

Non si può accogliere la nuova stagione senza una bella borsa a tracolla: semplice, pratica e comodissima, la borsa a tracolla entra d’obbligo nei must have per la primavera-estate 2023. Le passerelle l’hanno accolta in ogni forma e colore, ma quelle che andranno per la maggiore saranno le clutch bag, se con catena dorata ancora meglio.

Sì alle fibbie evidenti e all’originalità: non vorrete mica passare inosservate!

Tra le borse evergreen anche le borse a spalla, immancabili e sempre di grande impatto estetico. All’apparenza semplici e lineari, in realtà le borse a spalla per la primavera-estate 2023 si tingono di colori vivaci e di forme eterogenee. Sì a modelli mini e sì anche a modelli large; l’importante è che siano originali e dettagliate. Soffermandosi sul concetto di large, la borsa a spalla grande si ispira allo stile hobo, sempre molto apprezzato, soprattutto quando si tratta di bella stagione.

Accanto alle linee classiche, sempre molto attuali, la primavera-estate 2023 accoglie a braccia aperte borse dalle geometrie insolite e decisamente cool. Anche i grandi marchi di lusso puntano alla forma: c’è chi propone borse a piramide, borse sottoforma di parallelepipedo, di rombo o di prismi. La parola chiave è sempre e solo una: osare.

La borsa riesce sempre a fare la differenza: pensate a un outfit semplice e pulito e abbinateci una borsa dallo stile particolare e dal colore insolito. Se ci immaginiamo il risultato, è sicuramente impeccabile.

Per quanto riguarda invece i colori, sappiate che la primavera-estate 2023 propone numerosi colori e punta anche alle tonalità più fluo. Le borse in pelle, ad esempio, saranno dipinte di colore sgargianti come il giallo neon, l’arancione evidenziatore, il fucsia e il blu elettrico. Che primavera sarebbe senza colore?

In base ai propri gusti estetici, al proprio stile e in base soprattutto alla propria personalità, ogni borsa riesce ad adattarsi senza risultare invadente. La primavera-estate 2023 non vede l’ora di accendersi di luce e di colore e le borse in tendenza non vedono l’ora di essere sfoggiate sotto i raggi del sole.

Scegliere il proprio modello sarà divertente: non vi resta che studiare e scegliere ciò che più fa per voi.