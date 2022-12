Andrea Carpenzano interpreta il calciatore Christian Ferro nella pellicola di Leonardo D’Agostini del 2019, Il Campione. Come spesso accade, il mondo del cinema decide di ispirarsi al calcio, sempre molto apprezzato dal grande pubblico.

Anche Il Campione, infatti, è stato assai apprezzato, tanto da ottenere diverse candidature e premi importanti, ma la vera domanda è: a chi si ispira il film? Christian Ferro esiste davvero?

Il Campione: la trama del film

Christian Ferro è un giovane calciatore di serie A alle prese con le prime emozionanti esperienze legate alla fama e al continuo successo. Roma è la sua città, la stessa che in un certo senso lo idolatra, lo venera, lo incoraggia e lo segue con grande affetto. Purtroppo però, come spesso accade quando il successo (e il denaro) diventano parte integrante e prepotente della vita, si tende a perdere un po’ la “retta via”.

Così la società di Christian Ferro gli dà l’opportunità di migliorarsi dopo l’ennesima bravata: decide di affiancargli un professore che possa in qualche modo educarlo e insegnargli qualcosa di buono. Il suo nome è Valerio Fioretti, un uomo abbastanza solitario e piuttosto schivo, con una vita tormentata dai problemi, a partire proprio da quelli economici, fino ad arrivare alla morte prematura del figlio.

Inizialmente agli antipodi e perennemente in scontro, i due cominceranno piano piano a instaurare un legame profondo, finendo col crescere insieme, l’uno in un senso, l’altro in un altro.

Il Campione: il cast del film

All’interno de Il Campione troviamo una serie di attori e di attrici noti al mondo della televisione e del cinema italiani:

Andrea Carpenzano è Christian Ferro;

Stefano Accorsi è Valerio Fioretti;

Ludovica Martino è Alessia;

Mario Sgueglia è Nico;

Camilla Semino Favro è Paola;

Anita Caprioli è Cecilia;

Massimo Popolizio è Tito;

Yulia Sobol è Sylvie;

Sergio Romano è Enzo;

Gabriel Montesi è Mauretto;

Giorgio Ridarelli è Lele;

Mariano Coletti è Jason

Christian Ferro esiste davvero? A chi si ispira Il Campione?

Sapevate che il film è stato visto da Francesco Totti prima di uscire nelle sale cinematografiche? Ebbene sì, l’ex capitano della Roma ha avuto l’occasione di vederlo in anteprima e pare che lo abbia anche apprezzato molto, dichiarando anche che “È proprio così che funziona“.

Ad ogni modo, sono molte le persone che si sono domandate se effettivamente la storia de Il Campione si ispiri a qualcuno di reale. Quando la pellicola fu presentata, D’Agostini dichiarò di essere stato “folgorato” da un particolare episodio, che insediò in lui la scintilla creativa.

Si trattava di un episodio che vedeva coinvolto Mario Balotelli: anno 2013, Balotelli giocava nel Milan e vive esattamente ciò che il protagonista del film, di base, sta vivendo. Il Milan ai tempi decise di “rimetterlo in riga” affiancandolo a un tutor che, nel corso del tempo, divenne anche la sua guardia del corpo. Una vicenda molto simile (se non quasi uguale) a quella vissuta dal protagonista Christian Ferri.

Mario Balotelli è dunque stato una vera ispirazione per il regista, anche se quest’ultimo aveva ammesso che sono state effettuate un grande numero di ricerche sulle biografie di calciatori: George Best, Cassano, Balotelli e anche Ibrahimovic che, a quanto pare, avevano diversi tratti in comune.

Della durata di 105 minuti, Il Campione ha riscosso un notevole successo.