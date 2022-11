Ignazio Moser ha fatto la proposta di nozze a Cecilia Rodriguez e lei ha detto “sì“. A rendere pubblica la bellissima notizia è stato l’ex Vippone, con un dolcissimo video condiviso su Instagram.

“And… she said yes! Non vedo l’ora di viverti per tutta la vita!”.