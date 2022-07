Cecilia Rodriguez non va molto d’accordo con la suocera. Tra la sorella di Belen e la mamma di Ignazio Moser ci sono dei problemi.

Cecilia Rodriguez, problemi con la mamma di Ignazio Moser

Negli ultimi giorni si è parlato molto del divorzio tra Francesco Moser e Carla Merz, i genitori di Ignazio.

I due si sono lasciati dopo 40 anni insieme e tre figli. Secondo alcune voci Cecilia Rodriguez avrebbe avuto un ruolo particolare nell’addio dei suoi suoceri. La mamma di Ignazio Moser è una donna molto riservata, che non ama la notorietà. Secondo alcune testimonianze raccolte dal settimanale Di Più, la donna non avrebbe apprezzato la scelta del figlio di entrare nel mondo dello spettacolo. “Quando Ignazio è entrato al Grande Fratello Vip Moser e la moglie hanno iniziato a litigare” hanno rivelato alcuni amici di famiglia.

Ignazio Moser sembrava pronto a diventare l’erede dell’impero vinicolo di famiglia, ma ha deciso di mollare tutto per entrare nel mondo dello spettacolo, insieme a Cecilia Rodriguez. La loro relazione aveva fatto scalpore al Grande Fratello Vip e Carla Merz non avrebbe reagito bene.

Problemi tra Cecilia Rodriguez e la suocera

Carla Merz non avrebbe mai accettato Cecilia Rodriguez in famiglia. “A differenza di Francesco, Carla non si è mai fatta scattare una foto con Cecilia” hanno svelato le fonti.

La donna non avrebbe gradito l’invadenza della famiglia Rodriguez, spesso ospite in Trentino. La loro presenza non era gradita e la mamma di Ignazio ha preso le distanze dai parenti di Cecilia e anche dal marito, che da subito ha accolto la fidanzata del figlio a braccia aperte. Ora Francesco Moser e Carla Merz vivono in case separate. Lui a Palù di Giovo, lei a Trento con la figlia Francesca. Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez non hanno commentato il divorzio, per rispetto della famiglia.