I jeans a vita bassa di Levante sono il must have della Primavera 2023. I modelli da non perdere e come abbinarli

Pantaloni skinny a vita alta? No grazie! Diamo il benvenuto al modello più richiesto della stagione: i jeans a vita alta. Proprio come quelli sfoggiati da Levante. Comodi, versatili e alla moda sono ufficialmente il must have della Primavera 2023.

Jeans protagonista della stagione

Il jeans continua ad essere un capo immancabile nel guardaroba femminile. Incarna alla perfezione la definizione di indumento passepartout, capace di adattarsi ad ogni stile: streetwear, casual chic, elegante, sportivo. Inoltre, si può indossare sia di giorno che di sera.

Il jeans a vita bassa di Levante

In particolare, il jeans a vita bassa sfoggiato da Levante in uno dei suoi ultimi post sul suo profilo Instagram. Un modello realizzato in tela nera délavé. La cantante lo indossa con una semplice canottiera bianca ed una cintura marrone. Ha poi impreziosito il tutto con dei preziosi gioielli. Un look semplice ma d’impatto.

Come abbinare i jeans a vita bassa

Per chi ama lo stile streetwear si può abbinare ad una maxi felpa con cappuccio e sneakers sportive. Ideale anche con una maglietta con stampa fantasiosa o un body nero aderente.

Classico ed intramontabile: jeans e camicia bianca dal taglio maschile. Da completare con un elegante blazer: oversize, sartoriale o in pelle. In vista della bella stagione possiamo optare per un look più fresco e sbarazzino: via libera con crop top, t-shirt corte o giacche che lasciano la pancia scoperta.

Molto in voga per la Primavera 2023 anche il look total denim. Amatissimo l’abbinamento denim chiaro e scuro. Ai piedi possiamo indossare un paio di texani o degli stivaletti per valorizzare la silhouette. Graziosi anche i sandali aperti con tacco alto o basso.

I modelli da non perdere

Il jeans a vita bassa di Levante ha conquistato anche voi? Al momento ancora non sappiamo con esattezza il prezzo del jeans della cantante, ma abbiamo selezionato per voi alcuni modelli da acquistare per la bella stagione.