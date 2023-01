Sono in arrivo nuovi episodi della serie I delitti del BarLume. Ecco tutte le informazioni in merito.

Sky Italia lo ha confermato anche sulle sue pagine social, con un annuncio ufficiale che ha subito elittrizzato i fan. Il ritorno dei Delitti del BarLume, fortunata serie tratta dall’omonima saga di gialli di Marco Malvaldi, è imminente. Come si legge sul profilo Instagram del network: “I Delitti del #BarLume torna con tre nuovi episodi dal 9 gennaio alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno​”.

I delitti del BarLume: quando esce , quanti episodi, dove vederlo

L’appuntamento quindi è a partire da questa sera, 9 gennaio, su Sky Cinema Uno e in streaming su Now TV, sebbene qualcuno sia già scontento del fatto che le nuove puntate saranno per ora solamente tre. Non dimentichiamo però che si tratta di tre mini-film della durata di 90 minuti ciascuno che ci accompagneranno da oggi fino all’ultima puntata prevista per il 23 gennaio.

E ricordiamo anche che non è andata così male per gli appassionati della saga: la stagione andata in onda nel 2022, infatti, era composta da soli due episodi.

Delle prossime puntate conosciamo già anche i titoli: “Indovina chi?”, “Resort Paradiso” ed “E allora zumba”. Alla regia di questi troviamo nuovamente Roan Johnson per quanto concerne i primi due e invece Milena Cocozza alla regia dell’ultima puntata.

Per quanto concerne la visione, abbiamo già indicato dove è possibile vedere immediatamente I delitti del BarLume, cioé Sky e Now TV.

Per chi invece non dispone di questi servizi, bisognerà attendere la consueta messa in onda in chiaro su TV8, ma al momento la data di uscita “in differita” non è stata ancora comunicata.

Ma cosa (e chi) dobbiamo aspettarci di vedere nella nuova stagione dei Delitti del BarLume?

I delitti del BarLume: anticipazioni e cast

“A Pineta sono successe un sacco di cose in quest’ultimo periodo” è la criptica didascalia della casa di produzione della serie, la Palomar, su Instagram. Al momento conosciamo a grandi linee la trama dell’episodio in onda il 9 gennaio, ovvero “Indovina chi”: sappiamo come sempre ruoterà attorno a un caso misterioso. Questa volta si tratta dell’omicidio dell’amministratore del condominio dove vivono Beppe e Tiziana! Vi indagheranno, chiaramente, Massimo e il commissario Vittoria Fusco.

Le vicende si collocano sei mesi dopo quelle viste nell’ultima puntata della scorsa stagione dei Delitti del BarLume e portano con sé un’enorme novità per Per Beppe e Tiziana… Non la specifichiamo per evitare grossi spoiler, ma l’evento è talmente stravolgente da cambiare radicalmente le loro vite (e mettere addirittura il barista Marchino così in crisi da voler lasciare il lavoro).

In attesa di vedere la nuova puntata, riepiloghiamo infine il cast che si conferma composto dagli ormai noti volti di Filippo Timi nei panni di Massimo Viviani, Enrica Guidi in qualità di Tiziana Guazzelli, Lucia Mascino nelle vesti del Commissario Vittoria Fusco, Stefano Fresi come Beppe Battaglia, Michele Di Mauro come Gianluigi Maria Tassone, Corrado Guzzanti nell’esilarante ruolo di Paolo Pasquali, Ludovico Fiorentino come Ampelino. Troviamo poi la cricca degli immancabili “vecchini” del BarLume: Alessandro Benvenuti come Emo, Marcello Marziali come Gino, Atos Davini come Pilade e Massimo Paganelli come Aldo.