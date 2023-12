La musica italiana è un repertorio di canzoni e testi di grande valore socio-culturale. Vi si parla delle tematiche più svariate: dagli amori tormentati a quelli che sbocciano fra ragazzi che assistono a un concerto, passando poi per i problemi legati alla droga e via dicendo. A seguito dei tristi fatti di cronaca, si stanno facendo largo le iniziative che coniugano l’arte canora alla lotta contro la violenza sulle donne.

Il modo migliore per un artista di farsi conoscere e stabilire un rapporto di empatia con i propri fan è indubbiamente il concerto. Come riporta l’articolo di ExpressVPN sulle piattaforme streaming musicali, gli introiti dei cantanti derivano da diversi progetti e fra le iniziative di maggior rilievo si annovera proprio il concerto.

Si pensi che dietro ogni manifestazione musicale c’è tanta preparazione, ansia, impiego di un folto numero di personale. Tutto questo quindi si traduce in posti di lavoro e in persone che ci mettono grande passione perché tutto funzioni al meglio. La realtà del concerto è molto affascinante, perché comprende la dimensione dell’intrattenimento musicale, quella dello spettacolo, quella dei momenti di dialogo fra l’artista e i suoi fan e via dicendo.

A pochi passi dalla conclusione dell’anno in corso, intendiamo proporvi gli highlights del 2023 sotto il profilo dei concerti di musica: non resta che rivivere questo memorabile anno fatto di brani destinati a lasciare il segno.

Gli eventi musicali più emozionanti del 2023

Il panorama musicale italiano si compone di diversi stili e repertori, che confermano la variegata natura artistica dei suoi interpreti. Fra i tour che hanno spopolato in Italia e all’estero, non si può non parlare di quello che vede protagonisti i Maneskin.

Più nello specifico, i 4 ragazzi della capitale sono stati impegnati in quello che passerà alla storia con il nome di Loud Kids Tour, che letteralmente significa ‘il giro dei bimbi rumorosi’, un progetto che li identifica in quanto a energia e grinta da vendere.

Da Seattle – la città statunitense dove la band capitolina ha dato inizio al tour più ‘rumoroso’ di sempre – a Tallin, passando per Milano e Roma, i Maneskin hanno seminato emozioni con la loro musica vibrante di passione.

Sempre sulla scia del rock, non si può dimenticare la stagione concertistica di un grande veterano della musica italiana come Vasco Rossi. Il ‘Blasco’ è stato infatti protagonista di un grande tour nazionale, il Vasco Live 2023, che ha portato nei palazzetti delle principali città italiane le emozioni legate ai suoi brani storici. ‘Siamo solo noi’ è uno di questi, per non parlare di altre pietre miliari del suo repertorio, come Albachiara e Quanti anni hai, che invogliano a sognare a occhi aperti e a tenersi per mano.

Anche lui è un veterano del repertorio musicale nostrano, ma sul fronte del pop e R’n’B : stiamo parlando di Tiziano Ferro, che ha appassionato l’Italia intera con il suo TZN Tour 2023. Impossibile dimenticare il suo excursus attraverso i brani musicali che ci hanno accompagnato da vent’anni a questa parte. Suggestive le sue performance durante l’esibizione di Sere Nere, dove tutte le luci si sono spente e la scenografia ha messo in risalto il lato misterioso e sentimentale della celebre canzone.

A fine agosto, come da tradizione da 25 anni a questa parte, il comune salentino di Melpignano si è acceso in un’atmosfera densa di passione per la musica folk, nonché per le radici culturali di cui andare fieri e persino di tematiche delicate come la violenza di genere. Tutto questo è avvenuto sotto la regia della Notte della Taranta 2023, l’imponente concerto che vede protagonista il repertorio musicale salentino, ma che accoglie e porta in scena anche le tradizioni musicali di altri Paesi.

Marrageddon Festival, interamente dedicato al rap

Anche gli amanti del genere hip hop non sono rimasti a secco di emozioni, nella calda estate 2023. Gli appassionati del repertorio basato sul potere della parola, delle rime e del ritmo incalzante si sono dati appuntamento all’Ippodromo La Maura di Milano, lo scorso 23 settembre, e in Campania nella cornice dell’Ippodromo di Agnano (Napoli), il 30 dello stesso mese.

In queste due rispettive date si è svolto quello che può essere definito un unicum per quanto riguarda le manifestazioni canore incentrate sul rap: stiamo parlando del Marragedon Festival, che prende il nome dal suo protagonista principale, il carismatico e talentuoso Marracash. L’artista milanese si è esibito in una scenografia faraonica, per l’elevato livello tecnologico di luci, amplificatori del suono ed effetti speciali.

Si pensi che in questo festival del rap tutto italiano, il rapper ha catturato l’attenzione dei presenti con performance spettacolari: si è esibito circondato dalle fiamme, ha volato sopra il corpo di ballo, mentre laser speciali hanno ricreato una suggestiva aurora boreale. Il Marrageddon Festival ha visto l’esibizione di altri esponenti del genere hip hop, tra i quali Fabri Fibra, Lazza, Madame e Gué.