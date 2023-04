La seconda stagione di How I Met Your Father sta per debuttare su Disney Plus, con nuovi episodi da non perdere.

La seconda stagione di How I Met Your Father sta per debuttare su Disney Plus, con nuovi episodi da non perdere. Scopriamo insieme quali sono le anticipazioni della trama di questo nuovo capitolo della serie tv.

How I Met Your Father 2: il colpo di scena iniziale



Tutti coloro che hanno amato How I Met Your Mother non si sono persi lo spin off di successo How I Met Your Father, che ha conquistato il pubblico. La storia di Sophie, che racconta a suo figlio come ha conosciuto suo padre. Un viaggio nel tempo per scoprire le vicende del gruppo di amici della protagonista. Questa seconda stagione promette grandi colpi di scena. I personaggi dovranno affrontare diversi cambiamenti importanti, che avranno un grande impatto sulle loro vite. La serie tv è già uscita negli Stati Uniti e sarà disponibile in Italia a partire dal 19 aprile 2023, su Disney Plus.

È arrivato il momento degli spoiler, perché qualche anticipazione davvero molto interessante è già arrivata. Una in particolare sta già facendo impazzire e riguarda la prima puntata di questa nuova stagione. L’episodio inizia con la Sophie del futuro, interpretata da Kim Cattrall, che inizia a raccontare a suo figlio “la storia di come ha toccato il fondo”. Quando si torna al presente, anche se un po’ più avanti rispetto al finale della prima stagione, viene mostrata la protagonista, interpretata da Hilary Duff, mentre guida e prova a chiamare sua madre. “Mamma, per favore richiamami. Penso di uscire con mio padre!” È il messaggio che le lascia, prima di essere coinvolta in un incidente. Scendendo dall’auto per capire i danni, si ritrova davanti ad un’Audi targata “LGNDRY”, che appartiene a Barney Stinson, il personaggio interpretato da Neil Patrick Harris nella serie originale, tornato nello spin off.

How I Met Your Father 2: le anticipazioni



Gli showrunner di How I Met Your Father, Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger, su TVLine, hanno parlato del ritorno tanto desiderato di uno dei personaggi più amati della serie originale. I due hanno svelato che questa apparizione nel primo episodio sarà solo la prima di una lunga serie, facendo intendere che altri attori della serie tv potrebbero essere coinvolti in questa storyline dell’incidente che ha fatto incontrare Barney Stinson e Sophie. Gli showrunner hanno raccontato di aver contattato Harris e di averlo convinto a tornare nei panni di Barney grazie all’intercessione della regista e produttrice esecutiva della serie originale e dello spin off, Pamela Fryman, molto amica dell’attore. Dopo una breve chiacchierata in cui hanno spiegato i loro piani, Harris ha accettato con grande entusiasmo di riprendere i panni di questo suo personaggio. “Volevamo riportarlo indietro e volevamo che fosse fedele al suo personaggio e ai fan che amavano così tanto Barney. Ma volevamo anche che esistesse nel nostro show, ai nostri tempi, in un modo che avesse senso” hanno spiegato gli autori, che hanno assicurato che sarà una stagione davvero ricca di belle sorprese per i fan. L’appuntamento è per il 19 aprile 2023 su Disney Plus.