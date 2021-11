How I met your mother è diventata negli anni una delle sitcom più amate del pubblico, raggiungendo grandi successi e aumentando sempre di più la propria base di fan. Il protagonista è Ted, che in ogni episodio racconta ai propri figli tutte le vicende della sua vita che l’hanno portato ad incontrare la donna con cui poi si è sposato.

Presto sbarcherà in tv lo spin off della serie che ribalterà la storia, al centro della quale ci sarà una donna che racconterà ai figli le avventure amorose che le hanno fatto conoscere il marito. Si chiamerà How I met your father, ecco quando esce.

How I met your father: quando esce e di cosa parlerà

Sembra che proprio lo scorso Settembre siano iniziate le riprese di How I met your father, però la data di uscita della serie tv pare ancora troppo lontana per essere fissata con certezza.

Forse i primi episodi usciranno l’anno prossimo sulla piattaforma Hulu, in Italia compresa nel pacchetto Disney Plus. Fra le notizie certe abbiamo però la conferma di diversi membri del cast. Fra questi spicca sicuramente il nome di Hilary Duff, attrice e cantante resa famosa dalla Disney che interpreterà qui la protagonista Sophie. Inizialmente impegnata con il revival di Lizzie McGuire, la serie tv che la rese celebre, ha potuto concentrarsi su questa nuova avventura perché il progetto firmato Disney è stato annullato.

Al suo fianco ci saranno tanti attori nuovi, poco conosciuti qui in Italia: come nella serie tv originale, anche qui si è preferito scegliere volti che non fossero troppo noti. Fra questi si distingue però Kim Cattrall, famosa per il ruolo di una delle quattro protagoniste di Sex and the City, che qui sarà la voce narrante degli episodi. Come in How I met your mother, anche qui la trama si concentrerà sulla narrazione della propria vita amorosa ai figli. Con la sola differenza che questa volta sarà la madre a raccontare come ha conosciuto il marito, dedicando ogni episodio ad un evento che l’ha avvicinata alla conquista del grande amore.

I punti in comune e le differenze con la serie originale

Come nella versione originale, How I met your father farà in modo di sviluppare le varie puntate come vari pezzi di un puzzle che alla fine porteranno lo spettatore a scoprire l’identità del futuro marito della protagonista. Lo show originale si è sviluppato nel corso di 9 stagioni, ed è ora disponibile su Netflix. Essendo ancora agli inizi non è ancora possibile sapere quanto durerà How I met your father; se dovesse avere successo come la serie originale, si prevede un numero importante di episodi.

Non è ancora chiaro se avremo a che fare con un sequel di How I met your Mother, o se l’ambientazione sarà collocata nello stesso universo (con un possibile cameo dei protagonisti della sitcom originale). C’è anche la possibilità che questo sia solo un remake: con la stessa struttura, ma senza l’intervento di personaggi dalla versione originale. How I met your father ripercorrerà i temi dello show da cui è tratto con un piglio nuovo e più moderno. Insomma, in questa versione della storia le vicende amorose di Sophie si svilupperanno in un contesto più moderno, caratterizzato ad esempio dalla presenza delle app per gli appuntamenti.