La cantante statunitense Lady Gaga è sbarcata in Italia per le riprese del film The House of Gucci: i look più iconici sfoggiati dalla star per le vie di Roma.

Lady Gaga in Italia: i look

Lady Gaga è arrivata nella città eterna per le riprese del film The House of Gucci, nel quale vestirà i panni di Patrizia Reggiani, ex moglie di Maurizio Gucci interpretato dall’attore Adam Driver.

A Roma, la cantante ha sfoggiato degli outfit sensazionali degni del suo nome, spesso firmati da marchi importanti del Made in Italy. Ne è un esempio il look firmato Max Mara, tratto dalla collezione primavera-estate 2021. Un cappotto color cammello, maniche ampie con spacco e cintura annodata in vita. I particolari in questo look fanno la differenza, rendendolo unico. Ad esempio la borsa di Celine by Hedi Slimane in tessuto decorato Triomphe e le scarpe, delle platform bicolore di Marni del 2012.

Il primo look che la cantante Stefani Germanotta, alias Lady Gaga, ha sfoggiato appena arrivata a Roma per le riprese del film The House of Gucci è un outfit animalier. L’outfit leopardato asimmetrico è firmato Celine by Hedi Slimane, dalle linee morbide e fluttuanti.

L’abito fa parte della collezione autunno inverno 2020/2021 del brand. È arricchito da dettagli abbinati come la mascherina nera con borchie e le collane scintillanti.

L’ultimo outfit indossato dalla star prima della sua partenza da Roma è un tailleur bianco Max Mara con pantalone ampio a vita alta e un blazer, uno dei capi must have per la primavera 2021. A completare il look una borsa in pelle bianca borchiata, la Roman Stud della casa di moda Valentino; la mascherina di Michael Ngo con cristalli applicati e i vertiginosi stivaletti Pleaser con tacco 20 centimetri e plateau 10,2 centimetri.