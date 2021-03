Chi è Patrizia Reggiani, l’ex moglie di Maurizio Gucci che è stata condannata a 26 anni di carcere per il suo omicidio. La cantante Lady Gaga la interpreterà nel film di Ridley Scott, The House of Gucci.

Chi è Patrizia Reggiani

Patrizia Reggiani è nata a Vignola il 2 dicembre 1948 ed è conosciuta come Lady Gucci.

La donna infatti, ex socialite, nel 1971 conosce ad una festa Maurizio Gucci, rampollo della casa di moda omonima. Nonostante il padre di Maurizio, l’ex attore Rodolfo Gucci, non era d’accordo, i due si sposano due anni dopo. Rodolfo era convinto che la giovane Patrizia puntasse solo ai soldi di suo figlio e che non fosse realmente innamorata di lui, così decide addirittura di disertare il matrimonio di Maurizio.

La vita tra Maurizio e Patrizia va a gonfie vele e persino il suocero deve ricredersi.

I due si amano e fanno una vita tra gli agi: gli yacht, gli appartamenti di lusso, i viaggi per il mondo. La Reggiani entra a far parte della casa di moda Gucci, ottenendo grandi successi. Nascono due figlie: Alessandra, nata nel 1977 e la secondogenita Allegra, classe 1981.

La morte di Rodolfo Gucci nel 1985 scatena però un cambiamento nel marito, che rivoluziona l’azienda di famiglia e sperpera denari, dicendo alla moglie che non ha più bisogno di lei. Maurizio si invaghisce infatti di una donna giovane, Paola Franchi, e divorzia ufficialmente da Patrizia Reggiani nel 1992. Inizia la disputa legale per dividersi i beni, la Reggiani si aggiudica un mantenimento annuale di miliardi di lire. Lo stesso anno Patrizia ha un tumore al cervello e viene operata con successo. Nel frattempo Maurizio Gucci vende le sue quote della società di famiglia, anche se l’ex moglie è contraria.

L’omicidio Gucci e il carcere

Il 27 marzo 1995 Maurizio Gucci viene ucciso da quattro colpi di pistola, sparati mentre entrava nel palazzo della nuova società da lui fondata. Il portinaio Onorato assiste alla scena e sarà indispensabile per dimostrare il colpevole. L’uomo è Benedetto Ceraulo, un muratore, che si scoprirà essere stato assoldato proprio da Patrizia Reggiani per uccidere il suo ex marito. La Reggiani viene condannata a 26 anni di carcere e ne ha scontati 17, dopodiché le è stata concessa la semilibertà. Oggi Patrizia Reggiani è definitivamente libera e vive con i suoi inseparabili animali domestici: un pappagallo e un cane.