Hotel Portofino: quante puntate sono previste per questa nuova serie firmata RAI? Se vi state ponendo questa domanda, questo articolo fa sicuramente per voi. Infatti, ci stiamo per addentrare nella trama e nelle vicende di questo appassionante sceneggiato in costume, ambientato nella riviera Ligure, e da tempo già disponibile su SKY e su NOW.

Hotel Portofino: quante puntate sono? e quando uscirà?

La prima stagione di Hotel Portofino, uscita in lingua inglese nel 2022, è composta di 6 episodi, proprio come la seconda stagione, Hotel Portofino 2, che è stata terminata pochi mesi fa, e che è sempre disponibile on demand.

Per quanto invece riguarda la trasmissione di questa emozionante serie da parte di RAI, la prima puntata andrà in onda il 25 luglio, alle ore 21:25, su RAI1. Una prima serata dunque, anche piuttosto attesa: infatti sono già in molti gli estimatori delle vicende che ruotano intorno a questo hotel. Vediamo quindi nello specifico trama e personaggi principali. La serie, in lingua inglese, è disponibile anche su Amazon Prime, come molte altre serie TV del momento.

La trama di Hotel Portofino, stagione 1

Le vicende ruotano intorno all’Hotel Portofino, un albergo di proprietà di una giovane ed affascinante donna: Bella Ainsworth, interpretata dall’attrice Natascha McElhone. La ragazza, figlia di un ricco industriale inglese, si trasferisce sulla riviera ligure per fondare un primo hotel totalmente in stile british: con questo cambiamento di vita, Bella spera di lasciarsi alle spalle un periodo di grande sofferenza, che coincide storicamente con gli anni della Grande Guerra. Ben presto, purtroppo, si accorgerà di essere fortemente ostacolata da suo marito Cecil, un nobile inglese ormai decaduto, che cercherà in ogni modo di sfruttare l’albergo e l’attività di sua moglie, per i suoi loschi affari.

Ad ostacolare la vita e il lavoro di Bella, però, non troviamo solo suo marito: anche Vincenzo Danioni, il vicesindaco di Portofino, darà del filo da torcere alla ragazza. L’uomo è in effetti un convinto fascista, convinto di voler rovinare l’immagine dell’hotel a qualunque costo. Hotel Portofino infatti, è ambientato negli anni ’20, periodo contraddistinto in Italia dalla scalata politica di Benito Mussolini.

La serie, che andrà in onda una volta a settimana, vi terrà incollati alla poltrona coi suoi personaggi forti, controversi, ricchi di sfumature.

I personaggi di Hotel Portofino

Bella, proprietaria del Portofino, ha due figli: Alice, rimasta vedova a causa della guerra, e Lucian, che è stato ferito in battaglia. Il giovane è un artista, amante della pittura: col suo carattere passionale e creativo attrarrà la rabbia di suo padre e l’amore di Costance, tata della piccola Lottie, sua nipote.

Ma le vicende non si fermano alla famiglia Ainworth: infatti, tra gli ospiti dell’hotel spiccano personalità come quella di Julia, intransigente aristocratica inglese amica di lunga data di Lord Cecil; ma anche di un noto mercante e di sua moglie Claudine, disinibita e spregiudicata. Troviamo poi il nobile italiano Carlo Albani e il suo altrettanto affascinante figlio Roberto. Inoltre, interessante è il personaggio di Rose Drummond-Ward, la figlia di Julia, sua succube, promessa sposa a Lucian.

Questi però, sono solo alcuni dei personaggi che potrete trovare e scoprire in Hotel Portofino: lasciamo a voi la sorpresa e la meraviglia di conoscere gli altri, seguendo le vicende alle quali il Portofino fa da cornice, rendendo tutto più gradevole e leggero grazie al sole della riviera, al buon cibo e alle amicizie che nasceranno tra ospiti, dipendenti e abitanti del paese.