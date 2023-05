Antonella Clerici lascia la Rai? Dove vedremo la conduttrice la prossima stagione

Dopo Fabio Fazio e Luciana Littizzetto anche Antonella Clerici sarebbe in procinto di lasciare la Rai. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Antonella Clerici lascia la Rai?

La nota conduttrice Antonella Clerici potrebbe lasciare la Rai. Durante l’ultima puntata della trasmissione “È sempre mezzogiorno” la Clerici si è lasciata andare a una battuta che ha preoccupato i suoi fan circa il suo futuro in Rai. Queste le parole di Antonella:

“Non dobbiamo nasconderci. Noi diciamo sempre la verità, fin troppo. Poi infatti ci cacceranno, ma non importa”.

Non è chiaro se questa sia stata semplicemente una battura da parte della conduttrice o se invece c’è dietro qualcosa di più. La rivoluzione in Rai per quanto riguarda i dirigenti porterà inevitabilmente delle conseguenze anche per quanto riguarda la programmazione, oltre che per i volti noti della Rai. Nonostante la premier Giorgia Meloni abbia detto di non voler stravolgere tutto quanto, le sue parole anticipano un cambiamento: “voglio liberare la cultura italiana da un intollerante sistema di potere, in cui non potevi lavorare se non ti dichiaravi di una certa parte politica”.

In poche parole è possibile che molte figure iconiche della Tv di Stato non saranno presenti la prossima stagione.

Dopo le parole di Antonella Clerici, molti fan temono che la celebre conduttrice di programmi incentrati sulla cucina come “La prova del cuoco” o “È sempre mezzogiorno“, possa davvero dire addio alla Rai, come ha da poco fatto il conduttore, autore e produttore televisivo Fabio Fazio. Queste le sue parole:

“Il mio lavoro continuerà altrove, d’altronde non tutti i protagonisti sono adatti per tutte le narrazione. Me ne sono reso conto e quindi continuo a fare serenamente il mio lavoro altrove, che è quello che ho sempre fatto in questi 40 anni. Non posso che esprimere anche in questa occasione gratitudine nei confronti di tutte le persone con cui ho lavorato per tutta la vita in Rai, ne conserverò solo un ricordo meraviglioso.”

Antonella Clerici lascia la Rai? Dove vedremo la conduttrice la prossima stagione

Antonella Clerici potrebbe lasciare la Rai, potremmo quindi non vedere la conduttrice nelle trasmissioni che l’hanno resa famosa. Al momento non sappiamo dove potrebbe andare se lasciasse davvero la Rai. Antonella è molto amata dal pubblico e sicuramente otterrebbe successo in qualsiasi posto. Di Antonella il pubblico ha sempre apprezzato tanto la schiettezza e la sincerità, in un’intervista con Fabio Fazio di qualche settimana fa a “Che tempo che fa” ha spiegato perché le piace raccontare sempre tutto di se stessa. Queste le sue parole:

“Perché secondo me è giusto: io racconto tutto: quando mi fanno le corna, quando vado in meno pausa. Mangio sempre, non riesco a lavorare senza mangiare prima. Una volta solo non ho mangiato e sono caduta dall’altalena.”

La carriera in Rai di Antonella Clerici è davvero molto lunga, oltre ai programmi incentrati sulla cucina l’abbiamo vista anche alla conduzione del Festival di Sanremo e di altri numerosi programmi quali “Uno mattina”, “Domenica In”, “Ti lascio una canzone”, “Sanremo Young”, “Tali e quali”, “La partita del cuore” e “The Voice Senior”.