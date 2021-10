La pandemia da Coronavirus ci ha lasciato in eredità tante cose, tra cui lo sdoganamento dello smart working, che in Italia, fino a poco tempo fa era riservato in prevalenza ai lavoratori indipendenti. La misura del lockdown che si è attuata per cercare di arginare il più possibile l’emergenza, ci ha anche fatto abituare all’home fitness, ovvero la ginnastica a casa.

Se anche voi di tanto in tanto, sentite il bisogno di alzarvi dalla scrivania su cui state lavorando, per sgranchirvi, ecco cosa fare per tonificare braccia e spalle. Lo assicuriamo: ne gioveranno postura e mal di schiena!

Home fitness, esercizi per braccia e spalle

Per allenarsi a casa non è necessario possedere una stanza da adibire a palestra. Basteranno davvero poche cose come pesetti da 1 kg oppure mezzo kg, degli elastici di diverse misure, un tappetino da pilates e, ovviamente l’abbigliamento adeguato.

Per quanto riguarda le scarpe, si possono usare le stesse che si è soliti usare in palestra o, in alternativa, si può scegliere di allenarsi a piedi nudi.

E se non si hanno dei pesetti in casa? Nessun problema, si potranno sostituire con bottiglie d’acqua da mezzo litro, ovviamente neanche a dirlo, piene. Inoltre, per sistemare la postura, potrà servirvi anche un manico da scopa. Sì, proprio la scopa che avete a casa.

Quali sono i migliori esercizi

Anche se si tratta di home fitness, è meglio non dedicarsi completamente al fai da te e affidarsi, invece, ad applicazioni con descrizioni ben dettagliate oppure a corsi online tenuti da veri e propri personal trainer che eseguiranno gli esercizi in video insieme a voi. Tutto quello che vi servirà sarà una connessione Internet (e tanta forza di volontà). Un esercizio svolto in maniera errata infatti, potrebbe solo peggiorare la situazione, anziché migliorarla.

Se volete cercare gli esercizi più mirati nello specifico, i migliori per tonificare le braccia sono la tanto detestata quanto efficace plank, i push up, il carb bridge, i triceps dips e i punches. Mentre i migliori per le spalle sono le alzate laterali e posteriori, le distensioni sopra la testa e la military press. Ovviamente, tutti gli esercizi sono da regolare in base alla vostra resistenza, che aumenterà con il tempo se sarete costanti e alle vostre esigenze. Attenzione a non esagerare!

L’importanza del movimento anche a casa

È stato quasi inevitabile, l’ufficio a casa ci ha abituato ad una vita sedentaria. Ma per uno stile di vita più sano è importante cercare di contrastare questa cattiva nuova abitudine ritagliandoci piccole pause nell’arco della giornata in cui alzarci dalla sedia e sgranchirci, magari camminando per casa se non ci si può allontanare troppo. Altrettanto importante trovare un momento a inizio o a fine giornata da dedicare al fitness.

Il movimento costante infatti, è prerogativa fondamentale per tenere sempre allenati i muscoli di braccia, spalle e non meno importanti anche della schiena, per non risentire troppo dei dolori tipici di una postura sbagliata.