Conosciuto artisticamente come Herbert Ballerina ma all’anagrafe Luigi Luciano, è l’attore che tutta Italia conosce per essere stato la spalla di Maccio Capatonda in una serie di video e di film comici.

Che cosa sappiamo di lui e della sua vita? Scopriamolo insieme.

Herbert Ballerina: tutto sull’attore comico

Herbert Ballerina, pseudonimo di Luigi Luciano, è nato a Campobasso il 7 marzo 1980 sotto il segno dei Pesci e attualmente ha 42 anni.

Laureato al DAMS di Bologna si trasferisce a Milano ed entra molto presto a fare parte della Shortcut Productions di Marcello Macchia – in arte Maccio Capatonda – ed Enrico Venti – in arte Ivo Avido. Prima di diventare a tutti gli effetti autore e attore, Luigi Luciano è assistente del duo comico.

Una volta entrato nel ruolo che più gli interessa, diventa la spalla destra di Maccio Capatonda in tutta una serie di trailer comici che in poco tempo sono diventati virali sul web: vi ricordate Mariottide e Quel bravo ragazzo? Impossibile dimenticarli! I trailer in questione, diventati famosi in tutta Italia, entrano nel format di Mai dire Lunedì e Mai dire Martedì.

L’anno d’esordio al cinema arriva nel 2011, quando entra nel cast del film di Checco Zalone Che bella giornata.

Lo stesso anno diventa anche conduttore radiofonico nel programma Lo zoo dei 105 insieme a Marcello Macchia ed Enrico Venti. Nel 2013 porta avanti un progetto insieme all’amico e collega Capatonda e recita nella serie Mario, dove interpreta il ruolo di Ginetto, un ragazzo dalle doti intellettive basse obbligato dal padre a diventare giornalista.

Due anni dopo esce il film di Maccio Capatonda, Italiano medio (adattamento cinematografico dell’omonimo fake trailer), ed Herbert Ballerina ne prende parte: la sua carriera esplode anche al cinema!

Sapevate che ha vestito i panni di Ansiaman a Le Iene? Ebbene sì, era il 2017 quando Ballerina viene chiamato all’interno del programma e, ovviamente, acconsentì emozionato. Lo stesso anno recita nel secondo film di Maccio Capatonda Omicidio all’italiana, in cui veste i panni del vicesindaco Marino Peluria.

A partire dal 2018 entra nel programma Quelli che il calcio (dichiara di essere un grande tifoso del Napoli), mentre due anni dopo, nel 2020, partecipa al programma di Italia 1 Enjoy – Ridere fa bene, condotto da Diego Abatantuono e Diana Del Bufalo.

Nel 2023 entra ufficialmente nel cast di Lol 3 – Chi ride è fuori: qui avrà il compito di fare ridere i concorrenti presenti, attraverso battute, azioni e performance comiche tipiche del suo personaggio.

La vita privata di Herbert Ballerina

Luigi Luciano è sempre stato molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata; nonostante la sua personalità estroversa ricca di ironia e comicità, l’attore ha sempre voluto mantenere un certo riserbo sulle sue storie e sulla sua vita sentimentale.

È stato fidanzato con la collega Lucia Di Franco, ma pare che i due si siano lasciati.

Herbert Ballerina è molto attivo anche sui social network; il suo profilo Instagram, infatti, è seguito da ben 346 mila follower per un totale di 945 post pubblicati, in cui è solito condividere attimi sia di vita quotidiana, sia di lavoro, tra scatti sul set e scatti più autoironici, proprio com’è lui.