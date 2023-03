Si conosce già il destino di Hasta El Cielo? Dal 17 marzo 2023 gli abbonati a Netflix hanno modo di scoprire la storia della prima stagione della serie, ma a quanto pare le domande sul futuro di Hasta El Cielo sono già numerose: ci sarà quindi una seconda stagione? Si chiedono in molti, quindi proviamo a schiarire un po’ le idee, ancora abbastanza confuse.

Hasta El Cielo: ci sarà una seconda stagione?

Hasta El Cielo, la serie diretta da Daniel Calparsoro nata come sequel dell’omonimo film del 2020, è sbarcata da pochissimi giorni su Netflix. Per la precisione, la prima stagione è sulla piattaforma dal 17 marzo 2023 e sta già conquistando milioni di persone. Dato il grande successo, però, sono già cominciate a nascere diverse domande su una possibile seconda stagione. Stando ai vari rumors, pare che la serie-tv spagnola non sia stata ancora ufficialmente rinnovata per una seconda stagione, ma ciò non significa che questa non possa tornare sulla nota piattaforma streaming. Le probabilità di un rinnovo ci sono, ma ancora si sta aspettando l’ufficialità da parte di Netflix che, come sappiamo, ha sempre l’ultima parola. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti a riguardo, ma come si dice: la speranza è sempre l’ultima a morire.

Che cosa ci fa pensare che Hasta El Cielo avrà una seconda stagione? Alcuni dettagli

Coloro che hanno già cominciato a guardare la serie-tv spagnola sapranno che Hasta El Cielo si concentra sulla storia di una madre, Sole, che deve convivere con tutto ciò che la morte del marito Angel comporta. Ci saranno numerose rapine, ci saranno collaboratori, ci saranno crimini e ci sarà un solo grande obiettivo da parte della donna: diventare la Signora del Crimine di Madrid.

Andando avanti con la serie-tv si arriva poi al finale, che però non presenta una conclusione vera e propria e lascia dunque spazio all’immaginazione su un eventuale secondo capitolo. Soprattutto se si pensa alle questioni legate a molti personaggi, che sono lasciate in sospeso.

Il cast di Hasta El Cielo 2

Nonostante ancora non si abbia certezza della sua realizzazione, si pensa che per un’eventuale seconda stagione il cast di Hasta El Cielo potrebbe contare:

Asia Ortega Leiva (Sole)

(Sole) Álvaro Rico (Fernan)

(Fernan) Patricia Vico (Mercedes)

(Mercedes) Carmen Sánchez (Marta)

Non si esclude ovviamente la presenza degli altri membri del cast di Hasta El Cielo, prima stagione.

Ovviamente non si può dire nulla né sulla trama, né sulla data di uscita di Hasta El Cielo 2, ma il pubblico può comunque immaginare che cosa potrebbe accadere. Dato il dubbio ancora aleggiante, non esiste ancora un trailer della seconda stagione. Tuttavia, se ancora non avete cominciato a vedere la serie-tv e volete avere un’idea generale della trama, sappiate che su Netflix avete la possibilità di vedere il trailer ufficiale.

Viene da sé che solamente gli abbonati e le abbonate alla piattaforma streaming potranno vedere Hasta El Cielo: è infatti necessaria la sottoscrizione di un abbonamento, da pagare o mensilmente, o annualmente.

Si attendono aggiornamenti a riguardo: stay tuned.