Hasta El Cielo su Netflix: gli episodi

Hasta El Cielo: la Serie sta per uscire su Netflix, come sequel della pellicola di grande successo che ha conquistato il pubblico. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più sulla trama degli episodi presto disponibili sulla piattaforma di streaming.

Hasta El Cielo – la serie su Netflix: gli episodi

Hasta El Cielo – La serie sta per arrivare su Netflix, andando ad arricchire ulteriormente il catalogo della piattaforma di streaming, che proporrà molti nuovi titoli durante il mese di marzo. Si tratta del sequel del film dallo stesso titolo, che ha ottenuto un successo davvero incredibile, conquistando il pubblico. Anche la pellicola è disponibile su Netflix. La data ufficiale di uscita della serie è il 17 marzo, ma per il momento non si hanno molti dettagli sugli episodi, anche se secondo alcune indiscrezioni non dovrebbero essere più di dieci. Nella serie tv Hasta El Cielo, una telefonata che arriverà nel cuore della notte cambierà completamente il destino di Sole. Angel, suo marito e campo di una banda di moonlighters, è morto. Questo cambia totalmente la vita di Sole, che si trasformerà da un giorno all’altro. La giovane vedova, con un figlio a carico e tanti affari e problemi da gestire, non è disposta a tornare sotto la tutela del padre Rogelio, che è uno dei più grandi trafficanti di oggetti rubati a Madrid. Determinata ad andare avanti e mantenere suo figlio, Sole troverà sulla sua strada alcuni alleati che la aiuteranno a svelare il mistero delle morti che hanno segnato il suo destino, mentre si riconnette con la banda dei moonlighters e riesce a guadagnarsi la loro fiducia per portare a termine delle rapine ambiziose come quelle dei vecchi tempi. La polizia e le diverse mafie con cui si sconterà, però, non sono disposte a facilitare il raggiungimento dei suoi obiettivi. Come riuscirà a cavarsela?

Hasta El Cielo – la serie: gli episodi e il cast

Per quanto riguarda gli episodi non è ancora stato svelato il numero preciso, ma sono stati descritti come ricchi di colpi di scena e particolarmente avvincenti. La serie tv è destinata ad ottenere un grande successo sulla piattaforma di streaming, soprattutto perché porta avanti la storia raccontata nel film, che ha conquistato gli spettatori, che sono pronti a scoprire come proseguiranno le vicende dei protagonisti. Sarà una serie tv davvero molto avvincente, pronta a tenere gli spettatori incollati al piccolo schermo, con storie che si intrecciano, criminalità e la voglia di farcela di una donna rimasta sola con suo figlio da crescere. Il regista della serie, così come del lungometraggio, è Daniel Calparsoro, mentre gli episodi sono stati scritti da Jorge Guerricaechevarría. La serie tv è prodotta da Vaca Films. Il cast completo è formato da: Asia Ortega Leiva, Luis Tosar, Alvaro Rico, l’esordiente Alana LA Hija del Sheik, Richard Holmes, Patricia Vico, Fernando Cayo, e gli artisti di musica urbana Ayax Pedrosa, Dollar Selmouni e Jarfaiter, che facevano parte anche del team del film. Il cast è completato anche da Carmen Sanchez, Tomas del Estal e Luisa Mayol.