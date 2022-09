Harry e Meghan, a differenza di quanto era trapelato in un primo momento, non parteciperanno alla cena organizzata da Carlo III e fissata per domenica sera per il post funerale della Regina Elisabetta II.

Regno Unito, Harry e Meghan esclusi dalla cena per Elisabetta

Un nuovo duro colpo inferto ai Duchi di Sussex da Carlo III, che ha deciso di escludere Harry e Meghan dalla cena organizzata per il post funerale della Regina Elisabetta II. I due parteciperanno al funerale della Regina, ma non saranno presenti alla cena con oltre 500 capi di Stato e leader mondiali. L’indiscrezione arriva dal ‘Telegraph’, che spiega come inizialmente Re Carlo aveva invitato anche Harry e Meghan salvo poi tirarsi indietro in un secondo momento.

La reazione dei Duchi di Sussex

Dalle informazioni raccolte, si è venuto a sapere che Harry e Meghan non hanno affatto preso bene la retromarcia di Carlo. Un’altra brutta batosta per i Duchi di Sussex che avevano appena mandato giù la negazione del titolo di ‘Altezza Reale‘ per i figli Archie e Lilibet.