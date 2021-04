Meghan Markle è rimasta in California, ma Harry non ha perso il funerale di suo nonno, il principe Filippo, ma cosa è successo dopo?

Harry dopo il funerale del Principe Filippo

Però un giallo si è creato intorno al secondo figlio di Carlo e Lady Diana: il Daily Mail, dice che il principe è già tornato in California. Ha preso il volo di ritorno con British Airways, la compagnia aerea ha solo un volo diretto per Los Angeles Party lunedì 19 aprile. Inoltre, il Daily Mail afferma che Harry non ha incontrato la Regina in quanto non ha alcun desiderio in questo momento di affrontare le divergenze familiari nate con suo nipote.

Non solo ha cancellato le celebrazioni per il suo 95° compleanno, ma avrebbe anche rinviato il vertice familiare con Carlo, William e Harry stesso per discutere la situazione di quest’ultimo. Harry, secondo sempre il Daily Mail, prima del funerale del nonno avrebbe scritto una lettera al padre per spiegargli le motivazioni dietro le sue azioni.