L’ultimo beauty trend lanciato da Tik Tok è l’Hair Oiling Routine. Utilizzata per secoli dalle donne indiane, è un trattamento di bellezza in grado di rendere i nostri capelli più sani, nutriti, luminosi e morbidi. Ne hai mai sentito parlare? Scopriamo insieme tutti i dettagli: come si fa, che olio usare e ogni quanto.

Hair Oiling Routine: il segreto di bellezza indiano per capelli forti e sani

Ad oggi l’hashtag #hairoilingroutine ha raggiunto oltre 170milioni di visualizzazioni sulla piattaforma social, diventando virale in poco tempo. Ma questo trattamento di bellezza risale a molti secoli fa. Si tratta infatti di un’antica pratica indiana tramandata da generazione in generazione: ogni madre olia i capelli di sua figlia e di suo figlio per mostrare amore: è un riflesso dei legami materni all’interno delle famiglie indiane.

Come si fa e ogni quanto?

Ma come funziona? Per prima cosa, è importante pettinare i capelli dalle radici alle punte, sciogliendo tutti i nodi. A questo punto, l’olio deve essere utilizzato, poche gocce per volta, direttamente sul cuoio capelluto. Sebbene distribuirlo in modo omogeneo sia importante, è possibile insistere sulle aree più problematiche, dove i capelli faticano a crescere. L’ultimo step consiste nel massaggiare delicatamente la chioma con i polpastrelli, per favorire l’assorbimento del prodotto. Dopo il trattamento, è fondamentale evitare di raccogliere le lunghezze in acconciature troppo tirate e preferire hairstyles morbidi come uno chignon o una treccia. È consigliabile fare questo trattamento 1/2 volte a settimana, prima di andare a dormire, in modo tale da far agire l’olio tutta la notte.

Hair Oiling Routine: che olio usare e tutti i benefici

Ogni olio ha la sua particolarità e specifici benefici, da selezionare in base al tipo di capello. L’olio di cocco, è conosciuto per le sue proprietà idratanti, districanti e nutrienti, mentre l’olio di ricino è particolarmente rinomato per la sua capacità di stimolare la crescita. L’olio di rosmarino, invece, è apprezzato per le sue proprietà stimolanti. Tra i prodotti più popolari su Tik Tok troviamo l’olio di jojoba, l’olio di argan e l’olio di uvaspina, ideali per stimolare la crescita e ristrutturare il capello. Il modo migliore di utilizzare gli oli sui capelli è miscelarli, creando un composti ricco di benefici per la chioma. In alternativa, gli oli possono essere utilizzati in momenti o punti diversi della chioma, per un trattamento completo. L’Hair Oiling Routine migliora la circolazione nel cuoio capelluto stimolando la crescita e protegge dall’usura, dalla fragilità dovuta a fattori esterni, dai danni del sole e dalla quantità eccessiva di sostanze chimiche contenute negli shampoo, maschere e balsami. Dona una nuova vita ai tuoi capelli con questo antico trattamento indiano. Siamo sicuri che non te ne pentirai!

