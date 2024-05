Hailie Jade Scott Mathers è la figlia del rapper statunitense Eminem. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Hailie Jade Scott Mathers, chi è la figlia di Eminem: madre, altezza, data di nascita, canzoni

Hailie Jade Scott Mathers è la figlia del rapper statunitense Eminem. Hailie Jade è nata il 25 dicembre del 1995, ha quindi 28 anni, è del segno zodiacale del Capricorno ed è alta un metro e settantatré centimetri. La madre di Hailie è Kimberly Anne Scott, che è stata legata al rapper dal 1999 al 2001 e poi, per un breve periodo nel 2006. Hailie Jade è andata a scuola a Detroit e si è diplomata alla Chippewa Valley High School, per poi studiare psicologia all’università del Michigan. Hailie è sempre stata molto brava a scuola e una grande sportiva, ha infatti giocato per diversi anni a pallavolo. Hailie Jade Scott Mathers ha avuto un’infanzia lontano dai riflettori e si è sempre detta molto fortunata ad avere genitori come Eminem e Kimberly. Ecco cosa aveva detto durante il discorso per il diploma: “ringrazio mia madre e mio padre per avermi cresciuto e avermi fatto diventare ciò che sono e per avermi sempre spronato a raggiungere importanti traguardi come questo.” Suo padre, il rapper Eminem, nel corso degli anni le ha dedicato diverse canzoni, la più famosa è senza dubbio “Hailie’s Song”, ma abbiamo anche “Mockingbird”, “When I’m Gone”, “My Dad’s Gone Crazy” e “97′ Bonnie And Clyde”. Oggi, Hailie Jade Scott Mathers lavora come influencer. Se volete saperne di più su di lei la potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha oltre 3 milioni di follower.

Hailie Jade Scott Mathers: la figlia di Eminem si è sposata

Come abbiamo appena visto, Hailie Jade Scott Mathers è la figlia 28enne del rapper Eminem e di Kimberly Anne Scott. Oggi la giovane lavora come influencer e, lo scorso sabato, è convolata a nozze con Evan McClintock nel Michigan. Presenti alla cerimonia amici e parenti e, ovviamente, i genitori. Sul suo profilo ufficiale di Instagram, Hailie Jade Scott Mathers ha pubblicato alcuni scatti del matrimonio, accompagnati dalle seguenti parole: “questa settimana si è svegliata una donna sposata! Non avrei potuto chiedere una festa migliore. Sono state versate tante lacrime di felicità, abbiamo riso tanto e si è percepito tanto amore. Evan e io siamo grati a tutti, parenti e amici, che sono venuti a sostenerci e a far parte di questo nuovo capitolo della nostra vita da marito e moglie.” Come detto papà Eminem non poteva certo mancare e, per questo giorno così speciale per la figlia, ha sfoggiato il miglior vestito, molto simile a quello dello sposo, abbinato a un paio di occhiali da sole. Sui social stanno circolando diverse foto di Eminem mentre balla assieme alla figlia.

