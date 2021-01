Guida alla scelta dei gadget personalizzati per gli studenti

Nel corso degli ultimi tempi un numero sempre più elevato di scuole ha scelto di fornire gadget personalizzati per studenti, con l’intento di consolidare lo spirito di gruppo o di attirare più iscritti. Proprio per questo motivo, nella maggior parte dei casi i gadget in questione vengono forniti in occasione degli open day, anche se non è raro che la distribuzione venga effettuata nel corso di attività extradidattiche o durante eventi speciali. In qualunque caso, le scuole sono ben consapevoli del potenziale pubblicitario che può scaturire da una mossa di questo tipo.

Perché le scuole distribuiscono gadget

Nel momento in cui una scuola mette a disposizione degli studenti oggetti che si riveleranno utili nella vita di tutti i giorni, coloro che li impiegheranno finiranno per mostrare il nome della scuola stessa a un pubblico molto ampio e variegato. Proprio per questo motivo è importante scegliere con attenzione i gadget a cui fare riferimento: se gli studenti ricevono un articolo a cui non sono interessati, e che non potranno usare nella quotidianità, questo sarà presto dimenticato o finirà addirittura tra i rifiuti. La missione comunicativa, dunque, sarà fallita, e si tradurrà non solo in uno spreco di risorse, ma anche in un inutile dispendio di denaro e in una perdita di tempo. Quali sono, dunque, i migliori gadget personalizzati per gli studenti?

Le proposte di Gadget365

Le magliette personalizzate

Nel novero dei gadget pubblicitari destinati a essere apprezzati dagli studenti ci sono di sicuro le magliette personalizzate, che meritano di essere considerate come un capo di abbigliamento estremamente popolare. Gli allievi che indosseranno la t-shirt della scuola si sentiranno parte di un gruppo, e ciò finirà per accrescere il loro senso di appartenenza: potrebbero essere più motivati a prendere parte alle attività e alle iniziative della scuola. Ovviamente bisogna mettere gli studenti nelle condizioni di voler indossare le magliette: il che vuol dire che sia la stampa che il tessuto dovranno garantire gli standard di qualità più elevati.

Le chiavette USB

Un altro articolo che si deve prendere in considerazione per una scelta soddisfacente è la chiavetta USB personalizzata con impresso il nome della scuola ed eventualmente il suo logo. Così, tutte le volte che la chiavetta verrà utilizzata, il nome sarà ben visibile. Tanti studenti apprezzano questo tipo di gadget tecnologico, per mezzo del quale hanno la possibilità di tenere in ordine i propri documenti e di conservare copie di file preziosi che non possono essere persi. Inoltre, al giorno d’oggi avere a disposizione una chiavetta vuol dire non essere costretti a tenere con sé libri di testo pesanti. Realizzate per essere a prova di shock, le memorie a stato solido sono perfette per una comoda archiviazione dei dati e aiutano i ragazzi nella vita quotidiana.

Le penne personalizzate

Ma anche se la tecnologia si evolve, si continua a scrivere a mano: ed è per questo che le penne personalizzate sono sempre molto ricercate tra i gadget pubblicitari scelti dalle scuole. Esse offrono tanti pregi, a cominciare dal costo ridotto, ma garantiscono in ogni caso risultati importanti e si rivelano molto efficaci in relazione allo scopo che ci si propone di raggiungere. Le penne, insomma, sono articoli promozionali che non passano mai di moda, dei veri e propri evergreen anche nell’epoca degli smartphone e dei tablet.

Le borracce

In questa rassegna vale la pena di menzionare anche le borracce personalizzate, che per altro possono essere declinate in una grande varietà di versioni in modo da poter assecondare i gusti più diversi. Esse, per altro, si caratterizzano per una superficie di stampa molto vasta, il che vuol dire che i nomi e i loghi che vengono stampati possono godere della massima visibilità. In un momento storico in cui molti giovani danno valore alla questione della sostenibilità, le borracce si fanno apprezzare perché sono ecologiche, visto che permettono di evitare il ricorso costante a bottiglie di plastica usa e getta. Le opzioni di personalizzazione sono molteplici, anche attraverso l’incisione laser.

Le borse per trasportare il laptop

Per un gadget un po’ più impegnativo dal punto di vista dei costi ma comunque di grande efficacia si può puntare sulle borse per trasportare il pc. L’importante è che siano robuste e resistenti, perché è ovvio che un prodotto di scarsa qualità finisce per comunicare un messaggio opposto a quello che si vuole trasmettere. La presenza di imbottiture e scomparti consente da un lato di garantire una protezione ottimale e dall’altro lato di mantenere ordine e pulizia all’interno della borsa.

A cosa servono i gadget personalizzati

I gadget personalizzati rappresentano una soluzione vincente per far conoscere la scuola (o per promuovere qualsiasi altra attività: dipende sempre da chi li distribuisce, ovviamente). Il segreto del loro successo si fonda sul principio psicologico di reciprocità, secondo il quale nel momento in cui si riceve un regalo si è portati, anche se in modo inconscio, a volersi sdebitare. Il gadget parla della scuola ed è destinato a influenzare la percezione che gli studenti avranno dell’istituto. A seconda della tipologia, poi, si comunica un messaggio ben preciso: un prodotto tecnologico, per esempio, dà l’idea di un istituto all’avanguardia e al passo con i tempi; una shopper ecologica, invece, comunica il messaggio di una realtà in cui si presta attenzione all’ambiente e si punta sulla riduzione degli sprechi. Chiaramente, più il gadget è utile e più esso sarà usato, a beneficio della diffusione del “marchio”.