Che sia figlia d’arte non c’è ombra di dubbio: Guendalina Dorelli è figlia di Gloria Guida e di Johnny Dorelli, ma a differenza dei genitori la giovane ha deciso di non intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo.

Che cosa sappiamo di lei? Scopriamo insieme qualcosa in più sulla giovane ragazza, conosciuta soprattutto per la sua grande riservatezza.

Guendalina Dorelli: chi è

Guendalina Dorelli è nata nel 1982 e attualmente ha 41 anni. La donna è la figlia di Johnny Dorelli e di Gloria Guida, due grandi nomi del mondo dello spettacolo italiano. Johnny Dorelli (pseudonimo di Giorgio Domenico Guidi), infatti è un noto cantante, pianista, showman, attore e compositore, mentre Gloria Guida è un’attrice, conduttrice ed ex modella molto conosciuta.

Non si hanno molte informazioni sulla figlia della storica coppia d’arte; infatti, Guendalina Dorelli è conosciuta soprattutto per la sua totale riservatezza e la sua lontananza dal mondo dello spettacolo, a differenza dei genitori. Tuttavia, stando a varie voci circolanti sul web, pare che Dorelli si sia laureata in Giurisprudenza, evento condiviso sui social media proprio dalla madre. Nel 2011, quando sembrava che la sua carriera dovesse avere inizio, Dorelli è rimasta incinta. In quel momento la famiglia le è rimasta molto vicina e l’ha aiutata ad affrontare la gravidanza nel migliore dei modi.

Nonostante il grande successo dei genitori e nonostante la costante esposizione di questi ai riflettori, della vita privata di Guendalina Dorelli non si sa praticamente nulla. Una cosa, però, è certa: il rapporto di Dorelli con la madre pare essere molto saldo, così come quello tra la madre e la nipote. Infatti, per chi non lo sapesse, Guendalina Dorelli ha una figlia di nome Ginevra, ma della sua storia sentimentale non sono trapelate molte informazioni: la riservatezza è messa al primo posto. Non si conosce l’identità dell’uomo con il quale ha avuto la piccola Ginevra, ma con alta probabilità si tratta di una persona che vive lontano dai riflettori e che non ha nulla a che vedere con il mondo della televisione e dello spettacolo.

Guendalina e Gloria sono molto simili esteticamente, tant’è che la stessa attrice ha raccontato che spesso le persone tendono a confonderle.

La figlia della coppia di artisti non compare sui social media: riuscire a trovare fotografie e news sulla sua vita è un’operazione alquanto difficile.

Guendalina Dorelli: nata dall’amore tra i due volti dello spettacolo

Guendalina Dorelli è nata dal matrimonio tra Gloria Guida e Johnny Dorelli. I due si sono sposati nel 1991, dopo una lunga frequentazione e convivenza iniziata nel 1979. Gloria Guida ne ha parlato così:

Ci siamo sposati due volte. Nel 1991, il matrimonio civile. Il 2001, quello in chiesa […] questo lo volevo io, ci tenevo molto, siamo andati all’altare il giorno di Natale. Johnny non è facile. A volte mi fa arrabbiare.

Guendalina Dorelli è la terza figlia di Johnny Dorelli, il cui primogenito è Gianluca, di professione attore di teatro e anche cantante. Gianluca è nato dalla relazione del padre con l’attrice Lauretta Masiero. Il secondo figlio dello showman è invece Gabriele Guidi, nato dalla passata relazione con Catherine Spaak.