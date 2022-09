Anche il Grande Fratello Vip si è dovuto adattare al periodo storico molto delicato che stiamo vivendo, permettendo ai concorrenti della casa che ne avessero avuto intenzione di uscire per poche ore dall’isolamento per andare a votare per le Elezioni Politiche 2022.

La notizia che i concorrenti interessati sarebbero potuti uscire dalla casa in via del tutto eccezionale circolava ormai da diverso tempo, ma è stato soltanto con un tweet pubblicato poche ore fa dalla produzione che è arrivata la conferma definitiva. Sul profilo Twitter del programma è apparso il seguente messaggio:

“Nelle scorse ore alcuni concorrenti di “Grande Fratello Vip” sono usciti momentaneamente dalla Casa per recarsi presso i seggi elettorali di competenza ed esercitare il proprio diritto di voto.”

Ufficialmente, dunque, non è dato sapere chi sia uscito dalla casa.

In ogni caso, dando un’occhiata alle immagini di oggi è piuttosto facile farsi un’idea in merito.

Quali concorrenti del Grande Fratello Vip 7 sono andati a votare?

Alla tavolata del pranzo di domenica 25 settembre mancavano all’appello Attilio Romita, Patrizia Rossetti, Alberto de Pisis e Wilma Goich.

Alcuni dei concorrenti hanno la residenza a Roma, per cui in base alle indicazioni di Signorini (come riporta Fanpage) hanno potuto votare nella Capitale e rientrare in tempi strettissimi. Gli altri con residenza fuori Roma (come Alberto e Patrizia) dovranno farsi 4 giorni di quarantena: di conseguenza, si collegheranno dall’albergo domani sera in occasione della terza puntata del GF.

In base alle ricostruzioni di alcuni fedeli utenti del GF su Twitter, alla lista dei concorrenti usciti per votare si dovrebbero essere aggiunti anche Giovanni Ciacci, Pamela Prati, Edoardo Donnamaria, Sara Manfuso, Charlie Gnocchi e Carolina Marconi.