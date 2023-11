La pasta al forno di Rosy Chin, preparata al Grande Fratello, sta facendo discutere. Un gesto della concorrente, che è una famosa chef, non è passato inosservato ed è stato molto criticato sul web. Cosa sta succedendo?

Grande Fratello, perché tutti parlano della pasta al forno di Rosy Chin?

Grande attesa per la pasta al forno di Rosy Chin, chef concorrente del Grande Fratello, ma qualcosa poteva realmente andare storto e ad accorgersene sono stati i fan della trasmissione. I concorrenti del reality show hanno rischiato di sentirsi particolarmente male. La chef, infatti, pare abbia usato degli ingredienti scaduti per cucinare la sua pasta al forno, mettendo a rischio la loro sicurezza. Tutto è iniziato quando la chef ha avuto la brillante idea di mettersi a preparare la pasta al forno per tutti i concorrenti. Un’idea apprezzata, visto che nessuno avrebbe potuto preparare meglio di lei. Nella cucina del Grande Fratello, Rosy Chin ha iniziato a darsi da fare, cucinando la sua pasta al forno, mentre chiacchierava con Fiordaliso e Giselda. La cantante si è mostrata leggermente perplessa per quello che stava facendo la chef, spiegando di non aver mai visto mettere le uova nella pasta al forno. “Sì, sì, al Sud lo fanno” ha dichiarato Rosy Chin. La donna ha poi iniziato a parlare delle uova che stava usando che, a quanto pare, erano scadute. “Stavano per spuntare le gambe e camminare anche…La Gisy se n’è accorta nel momento in cui le ha pelate” ha spiegato la concorrente. In effetti, mentre Giselda e Rosy preparavano le uova, l’operaia veneta si è insospettita sulle loro condizioni. “Ma dici che son scadute?” ha chiesto Giselda. “Eeeeh…shhh! Pensa che le ho usate tutte” ha risposto Rosy Chin, ammettendo di aver usato le uova lo stesso.

Grande Fratello, Rosy Chin e la sua pasta al forno: i telespettatori contro la concorrente

I telespettatori del reality show hanno iniziato a parlare sul web di quello che aveva combinato Rosy Chin. Si sono resi conto che la sua pasta al forno ha rischiato di fare seriamente male ai concorrenti che l’hanno mangiata, visto che era stata preparata con uova scadute. “Noi e ridiamo e scherziamo per le uova scadute ma non c’è proprio nulla da scherzare. Può venire la salmonellosi, vomito, diarrea, febbre ma siamo seri? È da denuncia partendo da Rosy a finire agli autori che hanno permesso” ha scritto una persona sul web, sottolineando la pericolosità del gesto commesso. Altri utenti hanno fatto notare la strana consistenza della besciamella usata da Rosy Chin per la sua pasta al forno. Una besciamella che non è apparsa liquida ma tanto pastosa da sembrare solida. “Ma siamo sicuri che questa è una chef?” ha scritto un utente. I telespettatori sono rimasti molto perplessi e colpiti negativamente dal suo atteggiamento in cucina.

