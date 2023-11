Dayane Mello ha raccontato a Verissimo tanti dettagli della sua storia, rivelando di aver tentato il suicidio con il veleno per i topi. L’ex concorrente del Grande Fratello si è raccontata nel salotto di Silvia Toffanin, senza filtri, parlando anche della sua famiglia.

Dayane Mello racconta la sua storia a Verissimo: “Ho provato a togliermi la vita con il veleno per topi”

Dayane Mello è stata ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo e ha parlato della sua vita complicata. A distanza di due anni dalla sua partecipazione al Grande Fratello Vip, la modella brasiliana ha voluto raccontare nel dettaglio qualche momento particolare della sua vita, che è stata costantemente segnata dalla ricerca dell’amore. Negli ultimi mesi ha scritto un libro per raccontare la sua storia, dal titolo “La bambina che dormiva con la luce accesa”, in cui ha parlato della sua infanzia, dell’arrivo in Italia e di ciò che ha capito su se stessa. Ha parlato anche del rapporto con la mamma assente, della sua scomparsa pochi mesi dopo la morte del fratello Lucas e la lenta riscoperta del legame con il padre, un tempo tormentato. “Mi ha picchiato tante volte. Andavo via di casa per vivere la mia storia d’amore senza pressioni. In casa mia mi sentivo un’ombra” ha raccontato Dayane Mello. “Ho pensato di togliermi la vita tante volte in modi diversi. Ci ho provato anche con il veleno per topi” ha aggiunto, sottolineando di essersi portata sempre dietro il suo dolore. “Dopo il GF per me è stato un periodo molto duro, ce l’avevo con il mondo, la depressione per la morte di mio fratello” ha sottolineato la modella, che ha ricevuto la terribile notizia proprio mentre partecipava al reality show.



Dayane Mello racconta la sua storia a Verissimo: il sogno di una famiglia

Dayane Mello non ha mai smesso di credere nell’amore e di cercarlo. Quando si trovava in Cile per lavoro ha scoperto di essere incinta, ma ha deciso di abortire. “Lui era un giocatore di tennis, non c’era mai. Non mi sono sentita pronta a fare quel passo con lui” ha raccontato la modella. Dopo alcuni anni, in Italia, ha incontrato Stefano, il compagno da cui ha avuto la figlia Sofia. I due si sono lasciati ma hanno trovato un equilibrio che consente loro di essere ottimi genitori. “Io e Stefano siamo riusciti a essere molto maturi. Siamo amici, decidiamo tutto insieme e quando Sofia ci vede insieme vede il nostro legame. Non l’abbiamo mai messa in mezzo” ha spiegato Dayane Mello, che ha dichiarato di essere single e in cerca dell’amore. “Il mio sogno più grande oggi è avere una famiglia, ma aspetto un amore vero e voglio diventare mamma un’altra volta, senza fare gli stessi sbagli del passato” ha aggiunto la modella.

