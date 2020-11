Lunghe fino ai piedi, corte, cortissime, plissettate, in pelle, a ruota, sono solo alcune dei tanti modelli di gonna che è possibile indossare durante la stagione. Le gonne invernali sono un capo a cui nessuna donna sa resistere ed ecco alcuni dei migliori modelli per la prossima stagione tra le tendenze e le offerte Amazon.

Gonne invernali

Sono un capo passe partout che si adatta molto bene a qualsiasi outfit o abbigliamento che decidete d’indossare. Molto seducenti e femminili, sono il capo must have. Chi ha belle gambe, può indossare la minigonna per far esaltare questo lato del corpo. Le gonne in invernali, dal modello sportivo a quello in pelle si adattano per qualsiasi abbigliamento e occasione.

Potete abbinarle a una felpa con cappuccio per un abbigliamento sportivo oppure con una blusa e un cappotto nei colori classici del blu, marrone o anche grigio, tipici della stagione invernale. Per i mesi più freddi, sono tantissime le varianti, ma si consiglia di scegliere un modello che sia adatto alla vostra silhouette in modo da essere voi stesse e sentirvi a vostro agio.

Dalle gonne denim, a vita alta o ruota, sono il capo da indossare sia la mattina per andare al lavoro in ufficio, ma anche la sera per una uscita con le amiche. Per chi non sa rinunciare allo stile sportivo, le gonne invernali in jeans denim sono perfette e potete abbinarle a uno sneaker bianco o a degli stivaletti con tacco basso.

Per chi ama l’eleganza e la classe, la gonna a ruota non può assolutamente mancare. Un modello molto romantico ed elegante, adatto a tutte e si declina in varie sfumature quali l’azzurro o il rosa antico. La gonna midi a tubino è adatta per chi ha un fisico slanciato, ma anche per coloro che vogliono accentuare le forme. Dal momento che sono gonne invernali, optate per dei tessuti che vi riscaldino e proteggano dai geli dell’inverno.

Gonne invernali: modelli

Corte o lunghe, in tulle o simil pelle, ecco alcuni modelli di gonne invernali da sfoggiare nella stagione che sta per giungere. Un capo che, per la stagione invernale, si presenta con decori e stampe animalier, a fiori, oppure con dettagli preziosi che slanciano ed evidenziano ancora di più la vostra figura.

I tessuti sono vari: si va dal denim all’ecopelle passando anche per modelli impreziositi da ricami o pizzi, magari più adatti per un abbigliamento da cerimonia quale battesimo o matrimonio. Le gonne invernali sono in cotone o lana con la vita alta arricciata e alcune presentano anche un mini spacco per evidenziare la seduzione e femminilità.

La longuette in simil pelle o vernice sono alcuni dei modelli di gonne invernali da indossare e che non possono mancare nel vostro armadio. Si trovano anche minigonne molto raffinate con fiocco romantico e nello stile a palloncino. Alcune case di moda e stilisti propongono modelli di gonne invernali a quadri in maglia o con accessori con la fibbia per la gonna lunga ed elegante.

La gonna a ruota è un modello che non passa mai di moda, soprattutto nella versione a campana con pieghe dallo stile classico. I modelli in raso di seta lunghi impreziositi da stampa a fiori e tasche molto grandi sono un capo adatto per un look da ufficio. Le gonne invernali lunghe sono plissettate con dettagli gioiello.

Gonne invernali Amazon

Per chi vuole rinnovare il guardaroba in prossimità della stagione invernale, sono diversi, come avete visto, i modelli di gonne invernali che è possibile indossare e di cui trovate tantissime offerte sul sito di Amazon con ricche promozioni. Non appena cliccate sulla foto potete scorgere tantissimi articoli in merito. Una breve classifica che trovate qui sotto vi permette di scegliere tra i vari modelli che sono maggiormente gettonati e amati dalle utenti della piattaforma.

1)Marchio Amazon find Check Suit Skirt

Una gonna del marchio find di Amazon, che è realizzata in poliestere, viscosa ed elastan. Un modello abbastanza corto con cerniera, di ottima qualità, come riportano anche le recensioni del prodotto stesso. Disponibile fino alla taglia 52, di colore marrone con fantasia a quadri. Una offerta a tempo e in vendita con il 22% di sconto.

2)Donne retrò alta vita gonna

Un modello di gonna adatto sia per la stagione autunnale che invernale. Elastica, dotata di cerniera, con fodera e realizzata in lana spessa con rivestimento in poliestere. Morbida, comoda, confortevole e anche traspirante. Una gonna in stile scozzese, dalla vita alta perfetta per l’ufficio e molto elegante. Potete abbinarla a giacche monocromatiche. Disponibile in tantissimi colori.

3)Moviendress donna vita alta

Una gonna lunga dalla vita alta con design non deformato, molto bello e sciolto. Un modello molto semplice ed elegante. Realizzata in lana a rete e tiene caldo. Una gonna a campana realizzata in lana scozzese e poliestere. Da indossare in qualsiasi occasione, anche se particolarmente indicata per l’ufficio. Diversi i colori e una offerta a tempo.

