Tra le tendenze di questo 2024 spicca l’indossare la gonna sopra i pantaloni. Vediamo insieme, all’internodi questo articolo, di approfondire l’argomento.

La gonna sopra i pantaloni è al tendenza must have del 2024

Indossare la gonna sopra i pantaloni è la tendenza must have di questo 2024. In poche parole non bisognerà più scegliere se indossare la gonna oppure i pantaloni, ma si indosseranno entrambi insieme. Questo trend arriva direttamente dagli anni Duemila e, già lo scorso anno ha conquistato diverse passerelle. La gonna sopra i pantaloni è quindi oggi uno degli styling più cool del momento. Solitamente si opta per una gonna a pieghe mini o midi ma, in realtà, non sono da escludere le gonne lunghe a matita. Per quanto invece riguarda la scelta dei pantaloni, di solito si propende maggiormente per i pantaloni dal taglio sartoriale, ma vanno bene anche i wide leg, i modelli dritti e anche, perché no, i pantaloni della tuta. Il vestirsi a strati, il layering, è una delle tendenze dello scorso anno, ma anche di questo 2024, anche per questo motivo indossare la gonna sopra i pantaloni sta tornando così in auge. Si tratta di una combo genderless che sta davvero conquistando tutte, vero e proprio sinonimo di libertà. Ma vediamo adesso insieme come indossare al meglio la gonna sopra i pantaloni.

Come indossare al meglio la gonna sopra i pantaloni

Come abbiamo appena visto, tra le tendenze must have di questo 2024 troviamo la gonna sopra i pantaloni, una tendenza che arriva direttamente dagli anni Duemila e cha sta già conquistando tutte. La scelta più gettonata per indossare gonna e pantaloni insieme è quella del total look, ovvero scegliere lo stesso colore per gonna e pantalone, come nero, bianco, beige o marrone, che sono i colori più scelti. Oppure si può optare anche per la scelta denim su denim, perfetta per un look street style. Ma vediamo adesso insieme qualche tipo di outfit skirt over pants:

Gonna a pieghe : è la migliore da indossare sopra i pantaloni. Un esempio di outfit può essere quello formato da una gonna a pieghe midi di colore beige, con sotto un paio di pantaloni dal taglio sartoriale di colore nero e un dolcevita anch’esso di colore nero. Look elegante e perfetto anche per l’ufficio.

: è la migliore da indossare sopra i pantaloni. Un esempio di outfit può essere quello formato da una gonna a pieghe midi di colore beige, con sotto un paio di pantaloni dal taglio sartoriale di colore nero e un dolcevita anch’esso di colore nero. Look elegante e perfetto anche per l’ufficio. Total white: puntare sul total look è sempre una scelta vincente. Un esempio di outfit è quello formato da una gonna mini bianca sopra un paio di pantaloni bianchi e abbinato a una camicia sempre di colore bianco.

puntare sul total look è sempre una scelta vincente. Un esempio di outfit è quello formato da una gonna mini bianca sopra un paio di pantaloni bianchi e abbinato a una camicia sempre di colore bianco. Gonna lunga: è la scelta meno comune ma può essere comunque molto valida. Un esempio di outfit è quello formato da una gonna lunga a matita in tweed sopra un paio di pantaloni leggeri, abbinati a una camicia dello stesso colore dei pantaloni.

Questi sono quindi 3 tipi i outfit con la gonna sopra i pantaloni. E voi, quale di questi preferite?

